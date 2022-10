‘Travessia’: Gloria Perez anuncia duas novas personagens

Publicidade

A autora da novela Travessia, Gloria Perez, postou foto de duas novas personagens da trama em seu Instagram. Juliana, vivida por Tabata Contri, cadeirante, será a advogada de Brisa (Lucy Alves). Enquanto Flora, vivida por Thaissa Szapiro, entra na novela como sua assistente.

Na foto, Gloria escreve na legenda: “Juliana e Flora, as advogadas de Brisa na disputa pela guarda do Tonho”.

Pelas redes sociais, Tabata Contri comemorou o novo trabalho por meio de um reels, mostrando a trajetória para chegar às gravações na TV Globo.

“Acessibilidade no carrinho dos estúdios Globo, temos!”, escreveu a atriz na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

Panorama de pessoas deficientes no Brasil

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos – o que representa 17,3 milhões de pessoas – tem algum tipo de deficiência. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019.

A pesquisa detalha que 7,8 milhões, ou 3,8% da população acima de dois anos, apresentam deficiência física nos membros inferiores. Destes, 10,5 milhões são mulheres (9,9%), frente a 6,7 milhões de homens (6,9%).

O levantamento aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,3% delas em idade de trabalhar (14 anos ou mais de idade) se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3%.