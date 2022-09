‘Travessia’: Música tema será clássico de Lulu Santos gravado por Seu Jorge

As novidades sobre Travessia, novela que promete manter o sucesso da faixa das 9h da Rede Globo após Pantanal, estão sendo reveladas gradualmente e, nesta sexta-feira, 9, a música tema que promete acompanhar a trama foi anunciada.

Mauro Mendonça Filho, diretor responsável pelo folhetim, contou que a escritora Glória Perez escolheu o clássico Tempos Modernos, de Lulu Santos, para embalar o ritmo da abertura.

A canção será gravada por Seu Jorge e, conforme o cineasta, ganhará uma “roupagem moderna” por um DJ.

A autora de ‘Travessia’, Glória Perez, e o diretor artístico da obra, Mauro Mendonça Filho Foto: Fábio Rocha/Globo

“Vai ser um arranjo moderno de um clássico que perdura. Como uma travessia, as músicas boas perduram por um tempo”, comentou Mendonça Filho em entrevista coletiva realizada com o núcleo Maranhão do folhetim.

Apesar de ele e Glória não serem responsáveis pela abertura, os dois contribuíram para a construção do elemento que vai “apresentar” a telenovela.

“A abertura fala muito sobre essa ‘travessia’ que nós estamos vivendo, mas de um jeito diferente da novela”, adiantou o diretor.

Travessia promete trazer elementos modernos e discutir os desafios que chegaram com as redes sociais. Na trama, Brisa, protagonista vivida por Lucy Alves, precisa lidar com as consequências de ter sido vítima de uma deepfake – uma edição que troca o rosto dela pelo de uma criminosa.

Além de Lucy, nomes como Chay Suede, Drica Moraes, Marcos Caruso e Jade Picon também integram o elenco. A novela estreia em outubro na Globo.

