‘Travessia’: Personagem de Grazi Massafera na novela morre no primeiro capítulo; saiba mais

Grazi Massafera, que está no elenco de Travessia, nova novela das 21h da TV Globo , que estreia na segunda-feira, 10, como substituta do sucesso Pantanal , fará apenas uma participação especial na trama de Glória Perez e do diretor artístico Mauro Mendonça Filho , com quem trabalha pela terceira vez na TV. Longe dos folhetins há três anos, a atriz dará vida a personagem Débora, mãe de Chiara, papel que será interpretado pela ex- BBB22 Jade Picon , que morrerá já no primeiro capítulo, logo depois de dar à luz.

A informação pegou muitos fãs de surpresa; tanto de Jade quanto de Grazi, já que a dobradinha teve muita repercussão na internet e muita gente já estava na expectativa para assistir as duas atuando juntas. As atrizes têm em comum a participação no reality show da TV Globo, que descobriu Grazi na edição exibida em 2005.

Assim que saiu do programa, ela foi convidada para atuar e entrou para o elenco de Páginas da Vida, também trama do horário nobre. Ela vivia Thelminha, uma doce moça do interior que se mantinha virgem, e ganhou elogios por sua atuação. Jade, querendo ou não, acabou seguindo os mesmos passos.

Grazi Massafera será Débora, mãe de Chiara, de Jade Picon, em 'Travessia'. Foto: Fábio Rocha / TV Globo

História de Débora

A personagem de Grazi Massafera na trama de Glória Perez, que estreiam parceria, é uma mulher exuberante que arrebata o coração de Guerra ( Humberto Martins ). Ela tem uma origem bem diferente da dele, mas acostuma-se facilmente às mordomias que o novo namorado e, depois noivo, é capaz de proporcionar.

Débora é consciente do próprio charme e não se importa de usá-lo a seu favor, mas comete um erro crucial: escolhe se envolver com Moretti ( Rodrigo Lombardi ). As coisas evoluem rápido entre os dois e o caso se torna ainda mais difícil de administrar quando ela descobre que está grávida, e o pai da criança não é Guerra.

A traição vem à tona, Guerra fica furioso. E o caminho encontrado é um acordo para que Moretti suma de vista. Contrariado, mas sem saída, ele se muda para Portugal, onde passa a se dedicar ao remodelamento de prédios antigos.

Débora também não tem tempo de resolver seu lado na situação. Guerra pede que a funcionária de sua casa, Dina (Renata Tobelem), reúna em sacolas todos os pertences da ex-noiva e coloque na rua o mais rápido possível.

Já posta para fora, desemparada, na rua, sem ter para onde ir, Débora sofre um grave acidente de carro nos últimos meses de gestação e morre logo depois de conseguir dar à luz Chiara.

Quem é chamado na maternidade quando tudo acontece é Guerra, que não resiste aos encantos da bebê indefesa e resolve registrá-la, mesmo sabendo que não é sua filha. Ele guarda este segredo a sete chaves.

Jade Picon e Humberto Martins no lançamento de 'Travessia' Foto: Victor Pollak / TV Globo