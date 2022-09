Tudum: Evento terá data de estreia de ‘Wandinha’, trailer de ‘Casamento às Cegas Brasil’ e mais

A Netflix adiantou, nesta quinta-feira, 22, algumas novidades que os fãs poderão conferir no Festival Tudum. O evento virtual acontece a partir das 14h deste sábado, 24 de setembro, nos canais de Youtube da Netflix e no TikTok da Netflix Brasil.

Tudum: Um Evento Mundial para Fãs terá conteúdo inédito de produções nacionais como os filmes Depois do Universo (protagonizado por Henrique Zaga e Giulia Be) e Carga Máxima (com Sheron Menezzes e Thiago Martins), além da nova temporada do reality Casamento às Cegas Brasil.

Produções internacionais também terão novidades. Alex Pina e Pedro Alonso falam pela primeira vez sobre Berlin, futuro spinoff da franquia La Casa De Papel. Noah Centineo tambémo título e data de estreia da sua nova série na plataforma.

Confira os destaques do Tudum 2022 para séries:

-The Watcher, do Ryan Murphy, ganha trailer e data de estreia. A minissérie tem Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale e Mia Farrow no elenco.

-O elenco de Sombra e Ossos apresenta uma prévia da 2ª temporada.

-Os astros de The Umbrella Academy se divertem assistindo aos bastidores e erros de filmagem.

-Noah Centineo anuncia o título e data de estreia da sua nova série na Netflix.

-Melissa Roxberg e Josh Dallas, de Manifest, apresentam o trailer da quarta temporada, que estreia dia 4 de novembro.

-Elenco de Stranger Things responde a perguntas dos fãs e compartilha erros de gravação e cenas inéditas da quarta temporada.

-Jenna Ortega, que interpreta a adorada Wandinha Adams na nova série Wandinha, revela uma cena inédita e a aguardada data de estreia.

-Conheça India Amarteifio, atriz que interpreta Queen Charlotte na nova série homônima, e confira um depoimento da criadora e roteirista Shonda Rhimes - incluindo uma prévia da série.

-Henry Cavill traz novidades da 3ª temporada de The Witcher com um vídeo exclusivo de bastidores com Anya Chalotra e Freya Allen.

-Lupin está de volta. Confira uma prévia da Parte 3 com o ator Omar Sy.

-Alex Pina e Pedro Alonso falam pela primeira vez sobre Berlin, futuro spinoff da franquia La Casa De Papel.

-O elenco de 1899 está pronto para revelar um segredo sobre o novo thriller de mistério dos showrunners de Dark.

-Participações especiais do elenco de Round 6, Outer Banks, Bridgerton temporada 3, Emily em Paris, The Witcher: Blood Origin e muito mais.

-O amado detetive mexicano Belascoarán ganha vida com o ator Luis Gerardo Méndez, que conta sobre sua preparação para o papel.

-Chino Darín e Peter Lanzani trazem uma previa da segunda temporada do thriller Argentino, El Reino.

-Camila Queiroz chega com um teaser exclusivo da 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil

-A aguardada série biográfica de Fito Páez, El Amor Después Del Amor, traz música, amor e drama.

-Fãs vão ganhar o que mais amam de Élite, com a chegada de novos estudantes e segredos sendo revelados no colégio Las Encinas

-Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Yandel, Tainy e Lex Borrero estão à procura do próximo superstar na competição musical La Firma

Confira os destaques do Tudum 2022 para filmes:

-Gal Gadot apresenta os bastidores de seu novo filme Heart os Stone, com Jamie Dornan e Alia Bhatt

-Rian Johnson traz uma cena inédita do seu filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out

-Jason Momoa fala sobre seu papel em Terra dos Sonhos e revela uma cena exclusiva.

-Reese Witherspoon e Ashton Kutcher divulgam a data de estreia da nova comédia romântica Your Place or Mine

-O co-diretor de Pinóquio, de Guillermo Del Toro, nos apresenta os bastidores da nova animação.

-Uma prévia exclusiva do filme The Mother, com Jennifer Lopez

-Millie Bobby Brown com o trailer de Enola Holmes 2

-Participações especiais do elenco de The Old Guard 2, Resgate 2 e A Escola do Bem e do Mal

-O amado romance chileno Ardiente Paciencia ganha vida estrelando Andrew Bargsted e Vivianne Dietz.

-Clara Galle e Julio Peña estão de volta e com novos personagens que todos vão amar em Através del Mar

-Não há limites para o amor e Henrique Zaga e Giulia Be estão aqui para provar isso em Depois do Universo, que ganha trailer.

-Juan Minujín e Luisana Lopilato colocam seu casamento à prova na comédia romântica Matrimillas

-Assuma o volante e prepare-se para muita ação em alta velocidade com os bastidores inéditos de Sheron Menezzes, Thiago Martins e Milhem Cortaz em Carga Máxima