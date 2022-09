Tudum: Netflix anuncia trailer e line-up com novidades de ‘The Crown’, ‘Round 6′ e ‘Stranger Things’

Os fãs da Netflix já podem comemorar, porque o Festival Tudum está cada vez mais próximo. A plataforma lançou nesta quarta-feira, 14, o trailer e a lista de produções que terão novidades anunciadas no evento.

Tudum: Um Evento Mundial para Fãs acontece de forma virtual no dia 24 de setembro, sábado, e terá 24 horas de duração. O festival será transmitido nos canais da Netflix no Youtube em diversos idiomas.

No line-up, a Netflix revelou que o público já pode contar com novidades sobre diversas produções como: Round 6, The Crown, Stranger Things, Heartstopper, Emily em Paris, Lupin, The Umbrella Academy, You, Casamento às Cegas Brasil, Enola Holmes 2 e muito mais. Confira:

Tudum

O evento será presentado por nomes como Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Gal Gadot, Penn Badgley, Chris Hemsworth, Lee Jung-jae, Maite Perroni e Maitreyi Ramakrishnan, além das brasileiras Camila Queiroz e Sheron Menezzes.

Neste ano, o evento vai englobar quatro continentes e promete entregar cenas inéditas, trailers e entrevistas exclusivas. Segundo a empresa, a celebração terá conteúdo de mais de 100 produções da plataforma, entre filmes, séries e especiais. Confira a programação:

Às 23:00h, horário de Brasília, no dia 23 de setembro - o Tudum começa com um bloco dedicado às produções da Coreia;

Às 2:30h, horário de Brasília, no dia 24 de setembro - fãs vão poder conhecer tudo o que a Índia está preparando;

Às 14h, horário de Brasília, no dia 24 de setembro - o público vai conhecer as novidades e surpresas das produções Netflix dos Estados Unidos e Europa, além de um bloco dedicado aos títulos originais da América Latina, incluindo destaques do Brasil;

Às 1:00h, horário de Brasília, no dia 25 de setembro - nossas estrelas do Japão vão encerrar o Tudum trazendo o melhor do entretenimento japonês;