‘Tudum’: Netflix distribui ingressos gratuitos para evento em São Paulo nesta quarta; saiba horários

A Netflix anunciou que irá distribuir ingressos gratuitos para o Tudum, maior evento do serviço de streaming, nesta quarta-feira, 3. O evento é conhecido por anunciar as principais novidades da plataforma e trazer atrações e experiências imersivas das produções.

Neste ano, séries como Bridgerton, Wandinha, Stranger Things, Heartstopper, Sintonia, Casamento às Cegas e De Volta aos 15 terão foco no Tudum, além de outras que serão anunciadas. Para participar, basta acessar o site do Tudum a partir das 14h. As entradas serão distribuídas por ordem de chegada virtual.

'Tudum' contará com atrações e experiências imersivas de séries como 'Wandinha'. Foto: Netflix/Divulgação

Segundo a Netflix, cada pessoa poderá ter direito a até três ingressos para um dos dias. As entradas, porém, são nominais e intransferíveis.

Os interessados devem cadastrar os CPFs dos que pretendem participar do Tudum e não poderão cadastrá-los novamente nos demais dias do evento. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou com autorizações por escrito.

O Tudum ocorre entre 16 e 18 de junho, das 12h às 21h, na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A plataforma ainda não anunciou as atrações presentes no evento.





Serviço - Tudum

Datas: 16, 17 e 18 de junho de 2023

Horário: 12h às 21h

Local: Pavilhão da Bienal (Pavilhão Ciccillo Matarazzo) | Parque Ibirapuera - Portão 03 (Av. Pedro Álvares Cabral S/N), São Paulo

Ingressos: tudum.com/brasil

