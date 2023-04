Mais uma edição do Big Brother Brasil 23 está chegando ao fim, e dessa vez, Tadeu Schmidt tem a missão de anunciar se o público escolheu Amanda, Aline ou Bruna como a grande vencedora do programa, levando o maior prêmio de todas as edições do reality, R$ 2,88 milhões. A grande final acontece nesta terça, 25, logo após a novela Travessia, na Globo.

Túnel do tempo: Confira como foram os anúncios dos grandes vencedores do Big Brother Brasil Foto: Reprodução de vídeo/ TV Globo

Enquanto o novo discurso para anunciar a grande campeã deste ano não chega, relembre como Pedro Bial anunciou as vitórias dos BBBs de 2002 a 2016, com Kléber Bambam, Rodrigo Cowboy, Dhomini, Cida, Jean Willys, Mara, Diego Alemão, Rafinha Ribeiro, Max, Marcelo Dourado, Maria Melillo, Fael Cordeiro, Fernanda Keulla, Vanessa Mesquita, Cézar Martins e Munik Nunes, como os grandes campeões das edições.

Já Tiago Leifert ficou responsável por avisar o público sobre as vitórias de Emily Araújo, Gleici Damasceno, Paula von Sperling, Thelma Assis e Juliette, nas edições de 2017 a 2021. Ano passado, Tadeu foi quem anunciou Arthur Aguiar como o grande vencedor.

Veja todos os discursos clicando nos vídeos abaixo:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade