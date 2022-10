Último capítulo de ‘Pantanal’: Zé Leôncio finalmente encontra Velho do Rio

Continua após a publicidade

Pantanal chega ao fim na próxima sexta-feira, 7, e promete grandes emoções na trama. Um dos momentos que marcará o último capítulo é o reconhecimento do Velho do Rio (Osmar Prado) por José Leôncio (Marcos Palmeira).

Na sala de sua casa, o rei do gado finalmente realizará um sonho: ver a imagem do pai em um quadro que decora o local. A cena deve ser uma das favoritas do público no último capítulo da trama.

José Leôncio (Marcos Palmeira) Foto: Globo/João Miguel Júnior

Vale ressaltar que na primeira versão da novela, há mais de 30 anos, o personagem morre pouco depois de ver o pai. No entanto, ainda não se sabe se na história recontada por Bruno Luperi, o desfecho será o mesmo.

Escrita primariamente por Benedito Ruy Barbosa, a obra que foi adaptada para contemporaneidade, trouxe temas já abordados na primeira trama como a preservação do meio ambiente, o machismo e o preconceito.

O elenco, que fazia sucesso não somente dentro da obra, mas também fora dela, mostrando os bastidores das gravações, contou com a interação dos telespectadores pelas redes sociais, aumentando assim o alcance e êxito da trama das 21h.

As últimas cenas foram gravadas na sexta, 30 de setembro, e o elenco já fala com saudades de um dos maiores remakes de sucesso, responsável por trazer de volta altos índices de audiência ao horário nobre de novelas na Rede Globo e também integrar jovens ao hábito de acompanhar as histórias pela TV.

