‘Uma final só com pretos assusta, porque é uma perda de privilégios’, diz Fred após saída do BBB 23

Fred Nicácio foi eliminado pela segunda vez do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 11. O ex-brother recebeu 51,14% dos votos para sair da casa.

Na manhã desta quarta-feira, 12, ele participou do Café da Manhã com Eliminado. Em entrevista no Mais Você, o influenciador refletiu sobre sua saída.

Fred explicou que, na segunda-feira, sentiu medo de sair do programa: “Eu sou muito conhecido por não ter medo. Naquela segunda-feira, - tem uma música da Liniker que diz ‘descascar o medo para caber coragem’-, e naquela noite eu decidi não descascar o medo, eu tive coragem para sentir medo. E naquela segunda-feira, eu chorei de medo. Mostrar que o Fredão Grandão tem medo foi importante para mim”.

Nicácio ainda explicou que, no seu terceiro retorno para a casa, se sentiu pressionado a ter atitudes mais marcantes no jogo. Porém, depois que ele entendeu que essas eram expectativas do público e não dele, se sentiu mais aliviado.

O médico também foi questionado sobre sua fala durante o programa de querer uma final apenas com participantes pretos. Durante a entrevista, Talitha e Battaglini mostraram uma cena que aconteceu depois da fala de Nicácio, em que Alface fala para Aline que não concorda com o participante.

"Nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que ta falando. Isso não é culpa dele" #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/2lNsY9DSVJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 12, 2023

O brother alegou, na época, que a fala do ex-colega de confinamento excluia os participantes brancos. Então, na entrevista, Fred rebateu: “Nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que está falando. O Ricardo Ele é um homem preto que é pouco letrado racialmente”.

Continua após a publicidade

“E não é só culpa dele, é culpa de um sistema que impede que informações cheguem a ele. Quando ele estiver aqui fora, ele quiser conversar, ele vai entender que não existe racismo inverso. Nunca, em 23 edições, tivemos um pódio só com finalistas pretos. Nunca um homem preto ganhou uma edição. Seria incrível se tivesse um ‘BBB’ só de pessoas pretas”, enfatizou.

“É incomum e as pessoas não querem entender, porque não querem aceitar, porque isso é perda de privilégio. Tudo que mexe nessa branquitude incomoda. Por que tem que ser apenas pretos? Por que não pode ser? Quantos pódios foram somente de brancos? Quando se fala de top 5 de pretos assusta, porque tira privilégios”, acrescentou.

Outra relação na casa que foi comentada foi com Aline. Fred afirmou que sabia que sua fala sobre ela ser omissa “alugou um triplex na cabeça dela”. “Se isso bateu nela (Aline) e trouxe esse momento de reflexão, mesmo que com dor, é porque ela sabe o que ela deixou de fazer para se tornar uma pessoa omissa no game”, afirmou.