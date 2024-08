Unna X comenta sobre beijo em ‘Estrela da Casa’: ‘Não soube como reagir’

Também no domingo, durante o programa ao vivo, foi formada a primeira Batalha, processo de eliminação que ocorre após o Festival, nas terças-feiras. Três roadies, Leidy Murilho, Heloísa Araújo e Nicole Louise, disputam pela permanência na casa com performances no Festival.

Nicole foi a mais votada pela casa, com um total de seis votos. Já Heloísa perdeu o duelo contra Lucca, ambos indicados por Gael Vicci, que venceu a Prova da Estrela e se tornou Estrela da Semana. O Dono do Palco, Nick Cruz, indicou Leidy Murilho.