‘Vale dos Esquecidos’: HBO lança série nacional de suspense inspirada nas neblinas de Paranapiacaba

Estreia no dia 25 de setembro o primeiro thriller nacional de suspense na HBO Max. Com direção de Fabinho Mendonça e Daniel Lieff, Vale dos Esquecidos foi inspirada no clima enevoado de Paranapiacaba (SP), onde foi gravada.

Em coletiva de imprensa, Fabinho explica que a vila fictícia da série, o Vale do Sereno, também é uma personagem, devido ao grande destaque que a atmosfera de suspense tem na trama, graças às neblinas de Paranapiacaba.

“Faz tempo que eu queria fazer um seriado de suspense e lembrei das casinhas que parecem mal assombradas lá. Tivemos a ideia de uma cidade que você não consegue sair. O grande diferencial é que esse foi um projeto idealizado a partir da locação”, afirma.

Protagonizada por Caroline Abras e Daniel Rocha, a produção mostra, ao longo de 10 episódios, um grupo de jovens que se perde durante uma caminhada de fim de semana e, diante dos riscos encontrados na floresta, buscam abrigo em uma vila escondida sob uma névoa constante que não está nos mapas.

Daniel Rocha e Caroline Abras

O que eles não poderiam imaginar é que aquele era um lugar amaldiçoado, sem saída e sem comunicação com o resto do mundo, onde os ponteiros do relógio pararam de se mover. Enquanto tentam entender o que de fato aconteceu e o que os prende naquele local misterioso, os jovens se encontrarão no meio de um segredo sombrio que permaneceu escondido por mais de um século.

A inovação do gênero implica em uma inovação na atuação, segundo Carol, que dá vida a personagem Ana. “O suspense interfere na maneira que criamos a narrativa e, na interpretação, temos esse tempo a menos. Não tem a mesma velocidade da atuação realista, temos que explorar novas maneiras de fazer uma série”, diz.

Já sobre a ambientação da história, Daniel, intérprete de Bento, garante que as neblinas também potencializaram a inspiração para construção do personagem. “É diferente, porque quando você se prepara em um estúdio, existe o receio de ‘como vou fazer isso?’. Chegar na cidade me ajudou a atingir esse lugar de suspense”, opina.

Por fim, Caroline resume o que o público pode esperar de Vale dos Esquecidos: “Uma série de mistérios, que fala sobre relações de poder, traumas não resolvidos, tradição, rompimento de estrutura, sobre o oculto e o que gera medo e curiosidade”.

O elenco ainda conta com nomes como James Turpin, Felipe Velozo, Jiddu Pinheiro, Julia Ianina, Juliana Lourenção, Marcos de Andrade, Roney Villela, Thais Lago, Rodrigo Bolzan, Maidê Mahl, Bruno Lourenço, Osvaldo Mil, Chris Couto, Thalles Cabral, Guta Ruiz, Michelle Rodrigues, Mayara Constantino, Carolina Mânica, Julia Sette, Rita Batata e Sergio Pardal.