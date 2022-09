‘Vale dos Esquecidos’ vai conquistar até quem não gosta de suspense, diz atriz Juliana Lourenção

Investimento e dedicação são o grande diferencial da série Vale dos Esquecidos. É o que diz Juliana Lourenção, atriz que interpreta a personagem Bruna na produção brasileira que chega neste domingo, 25, à HBO Max.

Um dos primeiros produtos nacionais da plataforma, o seriado aposta nos gêneros terror e suspense, pouco vistos em produções brasileiras de grande alcance, e foi inspirada no clima enevoado do distrito de Paranapiacaba, em São Paulo.

Para Juliana, a série busca um mercado que já existe em peso do País, já que filmes de terror costumam fazer sucesso na bilheteria nacional. “Trazer isso com um bom investimento e fazer uma produção de qualidade como está Vale dos Esquecidos, para mim, vai fazer a gente mudar de patamar”, diz.

Em dez episódios, a trama segue um grupo de jovens que se perde durante uma caminhada de fim de semana e, diante dos riscos encontrados na floresta, busca abrigo em uma vila escondida sob uma névoa constante que não está nos mapas.

Além de Juliana, a série ainda conta com Caroline Abras, Daniel Rocha, James Turpin, Felipe Velozo, Jiddu Pinheiro, Julia Ianina, Marcos de Andrade, Roney Villela, Thais Lago, Rodrigo Bolzan, Maidê Mahl, Bruno Lourenço e grande elenco.

“Estamos entregando uma série de qualidade muito grande. Para quem é fã do gênero, vai prender o espectador do início ao fim e ouso dizer que até quem não é fã do gênero vai passar a gostar”, promete a atriz.

Juliana vive Bruna, personagem muito diferente dela

Em Vale dos Esquecidos, Juliana interpreta Bruna, personagem que ela descreve como extrovertida, tímida e desconfiada: “A gente vai ver ao longo da série que ela passou por muita coisa e isso justifica esse comportamento”.

O processo para a conquista do papel começou ainda em 2019, quando foi convidada para fazer uma audição para a série. Ela chegou a fazer teste para outra personagem além de Bruna e já durante o processo seletivo o diretor Fabinho Mendonça disse que gostaria que ela mudasse o visual para o trabalho.

“Eu falei: ‘Você pode raspar minha cabeça se você quiser, fica à vontade’. Eu fiquei apaixonada por essa personagem desde a primeira cena que eu recebi. Fiquei encantada, queria muito fazer. E aí fiquei muito feliz porque dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu recebi a resposta”, lembra.

Em relação à personagem, Juliana ainda explica que, apesar existirem muitas diferenças entre as duas, ela se agarrou às semelhanças que encontrou entre elas para desenvolver seu trabalho da melhor forma. A atriz conta que, de diferentes formas, as duas sofreram violências.

“Eu não acredito nessa coisa da folha em branco”, diz. “Eu acredito que eu vou vivendo e vou acumulando memórias corporais, físicas e referências de outras pessoas, outras existências, para que eu tenha cada vez um arcabouço maior para emprestar para as minhas personagens”.

Juliana Lourenção precisou pintar o cabelo de azul para viver bruna em 'vale dos Esquecidos'. Foto: Ana Lu Grosso





Bastidores das filmagens

Vale dos Esquecidos é ambientada em uma vila fictícia chamada “Vila do Sereno”, porém as filmagens aconteceram no local real que inspirou a série: Paranapiacaba.

“Teve ‘perrengue’ porque de repente muda o clima, é muito instável. A gente estava fazendo uma cena que era com neblina e, de repente, a neblina sumia toda e tinha que acionar a máquina de fumaça”, conta Juliana.

Por outro lado, ela lembra que os moradores locais receberam muito bem os atores e a equipe da produção e que muitos deles acabaram sendo figurantes na série. “Paranapiacaba tem suas próprias lendas urbanas e vários [desses] figurantes performam essas lendas para turistas da cidade”, destaca.

Neblina é destaque em 'Vale dos Esquecidos', que foi gravada em Paranapiacaba, em São Paulo. Foto: Ariela Bueno

O problema veio com o início da pandemia de covid-19, que fez com que as gravações fossem suspensas. “A coisa foi durando e, de repente, a gente não sabia mais se ia voltar porque tinham várias produções caindo. A gente já tinha gravado um terço da série”, revela Juliana. Apesar do temor, a produção não foi abandonada e as filmagens foram retomadas após mais de um ano de espera.

Agora, com o lançamento mais perto do que nunca, ela destaca a importância do investimento feito na produção, algo que, para a atriz, precisa acontecer com mais frequência no audiovisual brasileiro. “Fazer com dinheiro traz um conforto que a gente merece”, afirma.





Passado e futuro

Antes de Vale dos Esquecidos, Juliana estrelou muitas produções independentes. como o filme A Grávida da Cinemateca e o curta-metragem Chronos. Ela chegou a ser premiada em festivais de cinema nos Estados Unidos e no Japão.

O próximo trabalho de Juliana será uma produção de comédia: o seriado Notícias Populares, produzido pelo Canal Brasil. Em fase de gravação, ele contará as histórias de um jornal com manchetes sensacionalistas e absurdas durante a década de 1990.

“A maior diferença [dessa série para Vale dos Esquecidos] está na carga dramática que eu preciso ter”, explica. Segundo Juliana, a comédia e o suspense tem “tempos” diferentes, mas o ambiente nos bastidores foi positivo em ambas as produções. “A gente precisa ter um set [de filmagens] leve e nisso eu tive muita sorte”, diz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais