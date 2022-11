‘Vamos ultrapassar os limites de um musical moderno’, diz Joe sobre o filme Hércules

Publicidade

Nesta quarta-feira, 2, os irmãos e cineastas Joe e Anthony Russo deram uma entrevista à revista Variety, em que contaram mais detalhes sobre a produção do longa Hércules. De acordo com os produtores, o filme se inspirará na rede TikTok.

Os irmãos estão produzindo a adaptação em live-action do filme de animação de 1997, Hércules, com a direção de Guy Ritchie – que dirigiu o remake de ação Aladdin.

“Guy é perfeito para isso porque tem propensão à experimentação”, diz Anthony à revista.

Enquanto muitos dos recentes remakes da Disney foram criticados por se apegarem demais ao material de origem, Anthony diz que Hércules será “um pouco mais experimental no tom e em sua execução”.

Para a felicidade dos fãs, o live-action também será um musical como a animação original. Mas o cineasta reitera: “O público de hoje foi treinado pelo TikTok, certo? Qual é a expectativa deles sobre como esse musical se parece e se sente? Isso pode ser muito divertido e nos ajudar a ultrapassar um pouco os limites de como você executa um musical moderno”.

Junto com Hércules, os irmãos também estão colaborando com algumas das maiores plataformas de streaming, como a Netflix com The Gray Man e The Electric State. Para o Amazon Prime Video, eles estão produzindo o thriller de espionagem Citadel.

Ainda não há maiores detalhes sobre elenco ou previsão de lançamento.

