Veja quem são os participantes de A Fazenda 2023

Os participantes de A Fazenda 2023 foram divulgados ao longo desta quinta-feira, 14. O reality show da Record tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19.

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja todos os nomes já divulgados abaixo e leia detalhes a seguir:

Yuri Meirelles

Olívia Nobre

Rachel Sheherazade

Sander Mecca

André Gonçalves

Nathália Valente

Kally Fonseca

Radamés Martins

Jaquelline Grohalski

Darlan Cunha

Alessandra Cariúcha

WL Guimarães

Henrique Martins

Kamila Simioni

Marcia Fu

Jenny Miranda

Lucas Souza

Tonzão Chagas

Confira mais detalhes sobre os participantes de A Fazenda 15

Yuri Meirelles - Modelo

O primeiro nome confirmado é Yuri Meirelles. O modelo de 22 anos, que participou do clipe de Funk Rave de Anitta, foi revelado no perfil do programa na rede social Kwai.

No Instagram, o modelo soma mais de 200 mil seguidores. “Vou aproveitar cada momento lá [em A Fazenda]. Vou para me divertir e vou jogar o jogo”, contou ele durante seu vídeo de apresentação para o programa. LEIA MAIS SOBRE QUEM É YURI MEIRELLES.

Olívia Nobre - Cantora

O segundo nome revelado é Olívia Nobre. A jovem de 21 anos é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. Lily Nobre foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ela ficou conhecida pelo meme ‘esquecidas no churrasco’, que envolveu Olívia e a irmã, Thalita. Com mais de 400 mil seguidores no Instagram, ela aposta no trap, ritmo inspirado no rap. Atualmente, ela divulga o clipe de um lançamento recente, Movimento Perigoso. LEIA MAIS SOBRE QUEM É LILY NOBRE.

Rachel Sheherazade - Jornalista

A colunista também revelou que Rachel Sheherazade é a terceira confirmada em A Fazenda 15. A jornalista de 49 anos trabalha na revista IstoÉ e já foi âncora do SBT e comandou o Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan.

Rachel ficou conhecida por ser crítica ferrenha do PT, com pensamentos alinhados à direita. Ela era considerada uma porta-voz do conservadorismo. No entanto, com as eleições de 2018, Sheherazade se posicionou contra o então-candidato Jair Bolsonaro e se manteve crítica ao governo dele. LEIA MAIS SOBRE QUEM É RACHEL SHEHERAZADE.

Sander Mecca - Cantor

O quarto confirmado é Sander Mecca. O cantor de 40 anos liderou a boyband dos anos 90 Twister. O grupo musical ficou conhecido pelo refrão “meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer”.

Ele foi preso por tráfico de drogas de 2003 até 2005. Sander também é escritor e já publicou dois livros: Inferno Amarelo, de 2008, em que fala sobre fama, sucesso, dependência química e prisão, e Correntes Invisíveis, de 2019.

O cantor também é dono de um empreendimento de refeições delivery e, atualmente, produz um novo álbum de canções autorais. LEIA MAIS SOBRE QUEM É SANDER MECCA.

André Gonçalves- Ator

O site Notícias da TV revelou que André Gonçalves é o quinto confirmado do reality. O ator participou da segunda edição da Casa dos Artistas, do SBT, e ficou em terceiro lugar. Ele é ex-marido de Danielle Winits e se envolveu em polêmicas por não pagar pensão de suas duas filhas, de relacionamentos anteriores.

Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que já moveu um processo contra o pai pelo mesmo motivo. O ator ainda tem um filho do meio, Pedro Arthur, que teve com Myrian Rios. LEIA MAIS SOBRE QUEM É ANDRÉ GONÇALVES.

Nathália Valente - Tiktoker

A Tiktoker Nathália Valente também foi confirmada como sexta integrante do programa. A influenciadora de 20 anos possui mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram.

Ela começou a participar de concursos de beleza aos 13. Em 2018, Nathália ganhou o título de Miss Teen Universo, no Peru. No ano passado, ela viralizou após fazer uma tatuagem escondida da mãe e postar um vídeo em que dizia não ter gostado do resultado.

“Ficou totalmente escura, tá toda errada”, disse na época, chorando. “Eu odiei essa tatuagem. Estou me sentindo muito mal com ela. Ficou totalmente diferente do que eu queria”. LEIA MAIS SOBRE QUEM É NATHÁLIA VALENTE.

Kally Fonseca - Cantora

Kally Fonseca é a sétima participante. A vocalista da banda Cavaleiros do Forró tem 30 anos, tem 407 mil seguidores no Instagram e participou do reality Se Sobreviver, Case, do Multishow.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a artista começou a cantar com apenas 9. Aos 11 anos, já tinha gravado seu primeiro DVD. Kally já passou também pelas bandas Forró Safado e Santropê. LEIA MAIS SOBRE QUEM É KALLY FONSECA.

Radamés Martins - Jogador de futebol

O jogador de futebol Radamés Martins foi anunciado como oitavo integrante do programa. Atualmente ele joga no Brasiliense Futebol Clube e ficou conhecido pelo seu relacionamento com a atriz Viviane Araujo. Os dois ficaram juntos por dez anos e se separaram em 2017. LEIA MAIS SOBRE QUEM É RADAMÉS MARTINS.

Jaquelline Grohalski - Influenciadora

Jaquelline Grohalski, de 29 anos, foi a nona confirmada em A Fazenda 2023. Natural de Rondônia, Jaquelline era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno - a vencedora daquele ano.

Depois de sua saída do reality, se dedicou à carreira de influenciadora e chegou a se lançar como cantora de funk, apesar de não ter deslanchado. No Spotify, suas músicas mais populares são Me apaixonei de novo e Dancinha do Tik Tok, com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente. LEIA MAIS SOBRE QUEM É JAQUELINE GROHALSKI.

Darlan Cunha - Ator

Darlan Cunha, de 35 anos, é conhecido por ter interpretado Filé no filme premiado Cidade de Deus e Laranjinha na série Cidade dos Homens. O ator segue na carreira e em 2004, trabalhou ao lado de Lázaro Ramos no filme Meu Tio Matou um Cara. Na televisão, fez participações em novelas da TV Globo, incluindo Sete Pecados, Caminho das Índias e Tempos Modernos. Em 2018, Cidades dos Homens teve novas temporadas, e Darlan também retornou à série. LEIA MAIS SOBRE QUEM É DARLAN CUNHA.

Alessandra Cariúcha - Cantora de funk

Alessandra Cariúcha, cantora de funk ganhou fama com o reality Garota da Laje - sua desclassificação virou meme - e é rival declarada da ex-Fazenda Jojo Todynho. LEIA MAIS SOBRE QUEM É ALESSANDRA CARIÚCHA.

WL Guimarães - Influenciador

Entre os peões, foi confirmada a participação de WL Guimarães. O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, também ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP. Ele também é ex-namorado de Ingrid Ohara, que esteve n’A Fazenda em 2022. LEIA MAIS SOBRE QUEM É WL GUIMARÃES.

Henrique Martins - Mister Brasil

Henrique Martins, 31 anos, é o mais novo confirmado no elenco da 15ª edição de “A Fazenda”. Natural de Campinas, São Paulo, Martins tem um histórico como atleta profissional de natação e publicitário, além de ser o atual Mister Brasil 2023. LEIA MAIS SOBRE QUEM É HENRIQUE MARTINS.

Marcia Fu - ex-jogadora de vôlei

A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Márcia Fu, de 54 anos, é a mais recente adição ao elenco da 15ª edição de “A Fazenda”. A notícia foi divulgada exclusivamente pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (14/9), em um comunicado oficial da Record TV. LEIA MAIS SOBRE QUEM É MÁRCIA FU.

Kamila Simioni - Influenciadora

A influenciadora Kamila Simioni, de 37 anos, natural de Belo Horizonte, integra o elenco da 15ª temporada de A Fazenda. Kamila ficou conhecida depois de ter se envolvido com o cantor Tony Salles, ex-marido de Scheila Carvalho. LEIA MAIS SOBRE QUEM É KAMILA SIMIONI.

Jenny Miranda - Influenciadora

A influenciadora Jenny Miranda é filha de consideração de Gretchen. Quando adolescente, namorou Thammy Miranda. Ela é mãe de Enrico Miranda e da também influenciadora Bia Miranda, que participou de A Fazenda em 2022 - as duas, no entanto, não têm uma boa relação. LEIA MAIS SOBRE QUEM É JENNY MIRANDA.

Lucas Souza - Coach e Militar

Lucas Souza é coach de finanças, estudante de administração e oficial‎‎ do‎‎ Exército‎‎ Brasileiro. Ele ficou conhecido nacionalmente quando foi assumido como namorado da cantora Jojo Todynho. Os dois se casaram em janeiro de 2022 e tiveram um término conturbado em outubro do mesmo ano. LEIA MAIS SOBRE QUEM É LUCAS SOUZA.

Tonzão Chagas - Funkeiro e dançarino

Tonzão Chagas é funkeiro e dançarino, integrante do grupo Os Hawaianos, que teve auge do sucesso nos anos 2000 e retornou às paradas com o hit Desenrola, bate, joga de ladin. LEIA MAIS SOBRE QUEM É TONZÃO CHAGAS.