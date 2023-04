‘Velozes e Furiosos 10′: Atrizes revelam que gravaram cena de luta sem diretor; entenda

Michelle Rodriguez revelou nesta sexta-feira, 30, que uma cena de luta em Velozes e Furiosos 10 precisou ser gravada sem um diretor. A informação foi dada em entrevista a revista Vanity Fair.

A gravação da briga de sua personagem com a de Charlize Therone aconteceu no período de troca da direção do longa. “Posso apenas dizer - sem trocadilhos, mas Charlize é um monstro”, disse Rodriguez.

A fala foi uma referência ao filme Monster, Desejo Assassino, que rendeu a Theron um Oscar de Melhor Atriz. “Filmamos nossa sequência de luta em Velozes 10 sem diretor. Cara, tipo, mãos para baixo, largue o microfone, nós acertamos. Nós estávamos lá, e pensamos, ‘não precisamos [de um diretor], vamos fazer isso”, comentou.

O longa, que será lançado em 19 de maio de 2023, tinha Justin Lin na direção. Porém, devido a um desentendimento com Vin Diesel, ele saiu e Louis Leterrier assumiu o cargo.

Outros nomes que estão no elenco da nova produção são: Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno, Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Jordana Brewster e Sung Kang.