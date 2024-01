Vídeo: Repórter de afiliada da Rede Globo leva soco ao vivo; veja

A repórter Naíne Carvalho, da TV Amazônica, afiliada da Rede Globo, levou um soco na cabeça durante um link ao vivo na manhã desta sexta-feira, 12. Durante a reportagem para o jornal matinal Bom Dia Amazonas, um homem a surpreendeu na rua. Veja acima.

A jornalista não percebeu a aproximação do homem durante o link ao vivo. No vídeo, é possível ver o indivíduo se aproximando e dando dois socos na cabeça de Naíne, que pareceu abalada com a situação.

A repórter se assustou e se afastou do vídeo. Em seguida, ela pediu desculpas ao apresentador Breno Cabral, que demonstrou revolta com a situação, que aconteceu com um morador de rua. Depois, ao ser questionada se estava bem, ela relatou o ocorrido.

“Está tudo bem. Como você disse, foi um grande susto. A gente está concentrado aqui, levando informação séria e, de repente, acaba sendo abordado. Nunca passei por essa situação e, na hora, a gente nem sabe como reagir. Mas está tudo bem, sim”, comentou.