Terceiro eliminado do BBB 24, o músico Lucas Pizane abriu o jogo no ‘papo reto’, quadro do Bate-Papo com o Eliminado, com Thais Fersoza e Ed Gama. O ex-brother expressou toda a decepção com o até então aliado, o executivo de contas internacional Nizam, que foi citado em todas as posições negativas da lista.

Em uma das principais tretas da edição até agora, a fofoca do espelho, que envolveu a influenciadora Vanessa Lopes, Nizam foi visto como duas caras ao distorcer uma conversa no quarto do líder, da qual Pizane participou. Na ocasião, o executivo criticou Vanessa por supostamente sempre buscar de frente ao espelho para conferir a aparência e aparecer.

Pizane assiste vídeos de Nizam no Bate-Papo com o Eliminado do BBB 24 e elege o vilão da edição Foto: Reprodução de Vídeo/GloboPlay

PUBLICIDADE Quando foi dar satisfações do caso para a sister, Nizam tirou o dele da reta e fez parecer que os próprios comentários maldosos eram, na verdade, elogiosos. Pizane assistiu ao trecho e não gostou nada do que viu. “Foi um posicionamento que ele teve pelas costas dela e, quando foi explicar para ela, foi uma coisa totalmente diferente. Inclusive, os comentários sobre o ‘trampo’ foram feitos por mim e pelo Alegrette [Matteus]. Foi de fato uma mentira”, disse o músico.

Na hora de eleger o Vilão da edição, Crush, Manipulador, Uma Decepção e quem ele gostaria que fosse o próximo eliminado, as respostas foram quase unânimes. Tirando a crush, que Pizane mencionou a namorada de bate-pronto, em todas as demais ele apontou Nizam.

Meme

Já a reação do executivo de contas à saída do colega ganhou as redes e virou meme. Ele chorou com a saída do aliado e pareceu incrédulo - ou preocupado - com o desfecho do paredão.