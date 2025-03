Vinícius critica Maike após Sincerão do BBB 25: ‘Acho você planta’

Maike e Vinícius tiveram uma conversa na piscina do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 11, para falar sobre o Sincerão da noite anterior. O desentendimento começou quando Maike usou o termo “planta” para justificar sua escolha de quem não merecia continuar no jogo.

Maike e Vinicius discutem na piscina Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

PUBLICIDADE Vinícius discordou da fala e disse que não gostou da forma como o assunto foi colocado. “Era uma brincadeira da qual você também participou. Eu acho que você poderia ter falado tudo aquilo sem ter falado isso”, afirmou o brother, que está no Paredão. Ele reforçou sua opinião sobre a postura do colega. “Nesse momento, como você tem uma postura mais branda, acho você planta”, disse.

Maike não concordou com a crítica e afirmou que cada participante tem sua própria percepção do jogo. “A sua leitura sobre alguém é a sua leitura. Achei que não foi tão legal. Fiquei chateado com isso, mas cada um vê o que quer”, respondeu.

O promotor de eventos defendeu sua visão e disse que nunca cobrou que os outros jogassem de uma maneira específica. “Cada um conduz isso aqui da melhor forma. Tanto que não cobrei posicionamento, falei coisas na minha percepção. A galera pontua como cada um deve ser. Não se deve. Em momento nenhum falei que o seu jeito brando é ruim, é uma característica sua”.

O que aconteceu no Sincerão?

Na segunda rodada da dinâmica, os participantes tiveram que indicar quem, na visão deles, não deveria seguir no programa. Vinícius escolheu Maike e justificou sua decisão dizendo que o brother se envolvia em discussões antigas para tentar se posicionar.

“Dentre todas as situações que a gente enfrenta, acho que comprar brigas dos outros nem sempre é o melhor caminho, nem necessariamente precisa criar briga para se posicionar no jogo. Acho que o Maike sempre usou de embates que já estavam vencidos e cansados, ou até obsoletos, para ficar trazendo – e até mesmo sobre mim, em alguns momentos”, explicou.

Ele também criticou a forma como Maike se definiu no jogo. “Ele se autointitula planta, coisa que abomino no jogo. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui e não faz valer a pena com posicionamentos ou com dedicação no jogo, acho que não merece tanto. Se você é uma planta, acho que merece ser cortada do que continuar a ser regada. Mas nunca vi uma planta chegar na final do programa”, concluiu.