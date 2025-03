Vinícius declara voto em Maike no BBB 25: ‘Vou ganhar o Líder e colocar ele no Paredão direto’

Em conversa com aliados do Quarto Anos 50, Vinícius declarou que indicará Maike ao Paredão caso ganhe a Prova do Líder do Big Brother Brasil 25. O baiano foi vetado da festa do Líder na noite desta quarta-feira, 12.

Vinícius declara voto em Maike no BBB 25 Foto: Reprodução/Globoplay

PUBLICIDADE Vinícius não gostou nada da consequência imposta a ele e conversou sobre o caso com os aliados. Delma disse como agiria caso ela fosse a barrada do baile: “Se o dono da festa me barrou é porque não quer que eu vá para a festa dele. Eu não vou estar me lascando para voltar para a festa.” Vinícius retrucou: “Eu não queria voltar para festa, queria terminar a prova.” Delma então disse: “Porque você é insistente. Eu vou dormir e acabou-se. Não vou me matar para voltar para a festa de quem não me quer.” Vinícius reforçou seu desejo: “Só queria aparecer naquele palco ali para o povo me ver e ter que engolir em seco. ‘Olha a peste aí de volta’”.

Guilherme tentou acalmá-lo e disse que não era bem assim. O pernambucano contou que Maike foi falar com ele logo em seguida do início da festa, perguntando se estava chateado. Delma argumentou que é difícil ter que barrar alguém da festa: “Principalmente uma pessoa animada, que gosta da festa, mas é o jogo”, disse.

Guilherme opinou: “Seria muito mais fácil barrar da Prova do Líder do que da festa, que está todo mundo curtindo, todo mundo junto, mas faz parte. Ele explicou que foi colocado no monstro, enviado para o Paredão e vetado da Prova do Líder”. Já Vinícius contra-argumentou: “Eu vetei porque ele me vetou. Ele que me vetou primeiro. Monstro fui eu que botei. E agora eu vou ganhar o líder e colocar ele no Paredão direto, nem para o Bate e Volta ele vai.”

Durante a noite, Vinícius ficou quase 6 horas no Quarto Barrado do Baile, cumpriu o desafio e conseguiu voltar à festa. Em sua volta, o baiano ignorou o líder.

Mais tarde, Maike tentou conversar com Vinícius e o parabenizou: “Se fosse o contrário você também não teria muitas opções. Provavelmente eu estava lá (...). Parabéns, mano, tu é brabo.”

Ainda na festa, Aline disse que estava querendo mudar a rota de votar em Maike, mas agora não sabe mais: “Depois de uma p*** dessas, como faz?”, ponderou. Vinícius declarou: “Voto até ele sair. Eu vou ganhar o Líder, colocar ele no Paredão e vai sair direto.”