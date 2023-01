Vitão participa de novo reality da Globo e descarta outras competições: ‘Nunca tive vontade’

Contrariando a lista de possíveis participantes do grupo camarote do Big Brother Brasil 23, Vitão não entrou na competição. Durante o início deste ano, o artista se dedica ao segundo álbum da carreira, previsto para março. Contudo, o apelo público para o programa o rendeu um convite para o mais novo reality show da Globo: Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, que estreia no próximo domingo, 29.

A novidade culinária reúne personalidades e suas mães, com a proposta de que os filhos coloquem a mão na massa. Ao final, os pratos dos competidores são avaliados pelos chefs Paola Carosella e João Diamante.

Após conquistar o segundo lugar no Dança dos Famosos 2022, Vitão mostra suas habilidades na cozinha. Segundo ele, não costuma praticar tal atividade, mas considera prazerosa e divertida. “É super gostoso também comer a comida que você mesmo fez, principalmente quando está bem feita”, opina.

Vitão e sua mãe Sandra Carvalho estão na competição do reality culinário ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’ Foto: Instagram/@san_regina_18

Embora sem muita experiência com a prática, ele garante que a participação em dupla com Sandra Carvalho, sua mãe, foi bem aproveitada. “Foi muito legal! Foi uma experiência de estar perto da minha mãe e de fazer uma coisa divertida com ela. Foi uma parada muito gostosa. Nos sentimos muito queridos lá no Projac. Fiquei muito feliz de ir lá com ela”, declara.

Futuras participações em realities

Apesar de ter no currículo títulos como Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua e Dança dos Famosos, Vitão descarta ser competitivo. “Não acho que essa seria a palavra que me define. Sempre fui bem tranquilo, sabe? É meio óbvio, né, a gente gosta de ganhar e eu sempre busco ganhar, sempre busco dar o melhor de mim. Mas também quando não rola, não rolou. Não sou aquela pessoa que fica puta, fica brava. Sempre me incomodei com pessoas assim. (...) Sou competitivo comigo mesmo, com o que eu quero fazer e melhorar em mim”, informa o cantor.

Além disso, por enquanto, ele exclui as possibilidades de entrar em algum outro programa. “A princípio, nunca tive vontade de participar de reality. Sou um cara muito musical e normalmente nos realities não pode levar o violão, aí, pra mim, já é uma barreirinha ali”, conclui bem-humorado.

‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’

João Diamante, Paola Carosella e Leandro Hassum comandam ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’ Foto: Globo/ Cadu Pilotto

O novo reality culinário ganha as tardes de domingo da TV Globo. Segundo a emissora, trata-se de “uma competição leve, cheia de afeto, diversão e, possivelmente, com algumas trapalhadas no fogão”.

Conforme a descrição do programa, quem coloca a mão na massa são os filhos. As mães só podem ajudar de longe, dando orientações e dicas. Caso a situação aperte e ela sinta que precisa intervir, pode apertar um botão e entrar na cozinha, mas o tempo passa a correr duas vezes mais rápido.

Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua conta com a apresentação de Leandro Hassum. O juri, para avaliação dos pratos, é composto por Paola Carosella e João Diamante.





