‘Volta Por Cima’: Conheça a história e o elenco da nova novela das 7 da Globo

Já Jão é cobrador de ônibus e está se esforçando ao máximo para ter um cargo melhor na empresa. Entretanto, ele sente que nunca irá conseguir, pois é desprezado pelo amigo e braço direito do chefe, Edson Bacelar (Ailton Graça).

Os dois vivem um relacionamento conturbado no começo. Mas, tudo muda com a morte do pai de Madá em um acidente de ônibus. O que era ódio acaba virando amor e os dois não conseguem mais negar a atração mútua.