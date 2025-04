Uma novidade da temporada de 2024 do BBB, herdada pelo BBB 25, foi a mudança na forma de votação, com dois métodos: no voto único por CPF, cada pessoa pode votar apenas uma vez para eliminar uma pessoa; já no voto da torcida, a quantidade de votos é ilimitada. O resultado final é calculado a partir de uma média destas duas formas de votação.

Voto único fez a diferença no Paredão entre Eva e Vinícius no BBB 25 Foto: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo

PUBLICIDADE Existia uma forte crítica ao esquema de votação anterior, que consistia unicamente no que hoje é chamado voto da torcida, devido aos mutirões. Neles, um número menor de pessoas poderia conseguir alcançar um resultado que não era o mais esperado pelo público como um todo, por ter mais disponibilidade de tempo e poder angariar mais unidades de votos. Na temporada de 2025, porém, dois resultados foram diferentes por conta do voto único.

A eliminação de Gabriel foi a primeira da edição em que o voto único fez diferença. Se fosse apenas pelo voto da torcida, Vitória Strada teria sido eliminada na ocasião. A sister teve 50% do voto da torcida, mas apenas 35,76% dos votos únicos, resultando em uma média de 42,88%, enquanto o ex-atleta teve 45,24% do voto da torcida, mas 52,58% de votos únicos, ficando com uma média de 48,81%.

No Paredão entre Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa, o resultado não teria sido diferente, mas o tornou mais confortável a favor da bailarina. Nos votos para eliminar a musa fitness, houve uma diferença de quase 10% entre o voto único (46,48%) e o voto da torcida (56,29%). Em relação aos votos únicos, a diferença entre Eva e Gracyanne foi de apenas 0,75% (Eva teve 45,73%) mas a diferença entre os votos da torcida foi de quase 15% (Eva ficou com 41,47%), o que determinou a eliminação de Gracyanne.

O décimo Paredão da edição, que eliminou Aline, causou polêmica nas redes sociais, com denúncias de uso de bots na votação, o que fez a Globo se pronunciar para negar uma possível fraude. A diferença entre votos únicos e votos da torcida foi a mais impactante da temporada e reforçou a importância dos mutirões para os resultados das votações. Aline teve 45,10% dos votos únicos, enquanto Maike teve 53,32%. Mas no voto da torcida, a união dos fã-clubes de Eva e Renata foi determinante para a eliminação de Aline, maior rival da dupla no reality: Aline teve 58,36% e Maike apenas 41,36%. Na média, Aline ficou com 51,73% dos votos contra 47,34% de Maike. Já no último Paredão, o voto único voltou a mostrar sua força. A torcida de Eva fez novamente uma mobilização em prol da bailarina, mas não foi o suficiente para mudar o resultado. A bailarina teve 44,10% do voto da torcida, contra 54,54% de Vinícius. Mas no voto único, o baiano teve apenas 34,51% contra 58,60% de Eva, resultado que a eliminou.

Não foi o suficiente, porém, para tirar o gosto amargo da eliminação de Aline - uma das mais expressivas participantes da temporada, que perdeu para um colega com participação pouco significativa, praticamente limitada a vitória em provas. O ocorrido reforça a importância de se repensar o esquema de votação do reality, que nem sempre reflete o desejo da maioria do público.