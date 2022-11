‘Wandinha’: Netflix revela novos detalhes da Escola Nunca Mais em vídeo; assista

Publicidade

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 9, um novo vídeo promocional de Wandinha, produção que chega ao streaming em 23 de novembro. A prévia revela mais detalhes sobre a Escola Nunca Mais, cenário principal da série.

Na trama, a primogênita da Família Addams é enviada para o colégio onde Mortícia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán) se conheceram, depois de causar diversos problemas em escolas “normais” que frequentou.

O vídeo contém cenas inéditas do seriado e depoimentos do diretor Tim Burton, dos produtores executivos Alfred Gough e Miles Millar e da protagonista Jenna Ortega, além de outros membros do elenco e da equipe.

“A Wandinha, para mim, é a típica excluída. Parte da diversão era criar uma escola para excluídos. E a Nunca Mais se encaixa no mundo da Família Addams”, disse Burton. Esses “excluídos” incluem criaturas sobrenaturais, como vampiros, lobisomens e sereias.

Segundo Mark Scruton, o diretor de arte da série, todos os cenários foram feitos sob medida para acrescentarem ao clima sombrio da série, incluindo esculturas distribuídas no lugar. Confira:





