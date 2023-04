‘Wish: O Poder dos Desejos’, nova animação que comemora 100 anos da Disney, ganha teaser; veja

A Disney lançou nesta quinta-feira, 27, o primeiro teaser de Wish: O Poder dos Desejos. A nova animação ainda não possui data de estreia definida.

A produção celebra os 100 anos da franquia e será transmitida exclusivamente nos cinemas. A prévia apresenta Asha, uma jovem de 17 anos, o poderoso Rei Magnífico, o bode de estimação de Asha, Valentino, e Estrela, uma esfera celestial de energia ilimitada atraída dos céus pelo desejo de Asha.

O teaser também mostra um trecho da música The Wish, interpretada por Ariana DeBose, uma das várias canções compostas por Julia Michaels e Benjamin Rice para o filme. Em Wish: O Poder Dos Desejos, a jovem e sonhadora protagonista faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela.

Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo formidável, o Rei Magnífico, soberano de Rosas, para salvar sua comunidade e provar que, quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

O filme traz no elenco de dubladores a atriz vencedora do Oscar Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como o Rei Magnífico e Alan Tudyk como o bode favorito de Asha, Valentino.