‘Wonka’: Hugh Grant viverá oompa-loompa no filme estrelado por Timothée Chalamet

Na última terça-feira, 25, foi revelado que Hugh Grant interpretará um dos oompa-loompas no filme Wonka, que contará a história de origem de Willy Wonka, personagem de A Fantástica Fábrica de Chocolate.

A novidade foi anunciado durante a exibição do trailer do filme na CinemaCon 2023, convenção de cinema que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 24 e 27 de abril. A prévia ainda não foi disponibilizado para o público geral.

O ator de 62 anos vai contracenar com Timothée Chalamet, que viverá o protagonista quando era jovem. Wonka já foi interpretado por Gene Wilder e Johnny Depp nas duas adaptações cinematográficas da obra de Roald Dahl.

Hugh Grant e Timothée Chalamet vão contracenar em 'Wonka'. Foto: Mary Turne/REUTERS/ e Warner Bros./Divulgação

Segundo o The Hollywood Reporter, o trailer revelou os visuais de Grant como o personagem, além de mostrar mais da sinopse do filme. Na trama, Wonka precisará lutar contra um cartel que quer impedi-lo de praticar seu trabalho com os chocolates.

Além dos atores, o elenco conta com a vencedora do Oscar Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Colin O’Brien, Matt Lucas, Simon Farnaby, Natasha Rothwell e Rufus Jones.

Wonka é dirigido por Paul King e tem previsão de estreia para 14 de dezembro de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais