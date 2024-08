Xuxa: imprensa internacional se impressiona com apresentação na ‘Batalha do Lip Sync’; veja vídeo

Xuxa impressionou a imprensa internacional após surgir como Lady Gaga na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, no último domingo, 25. A apresentadora se apresentou com a música Born This Way em um duelo contra Angélica. As duas empataram na disputa.

A performance foi destaque no programa Mediodía Noticias, do canal argentino Eltrece. “Xuxa realizou uma impressionante imitação de Lady Gaga em um programa de televisão e deixou o público boquiaberto”, afirmou a atração. Assista ao vídeo acima.

Xuxa interpretou 'Born This Way', de Lady Gaga, na 'Batalha do Lip Sync'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE A apresentação também foi noticiada nos sites argentinos Teleshow e Noticias Argentinas. “[Xuxa] deslumbrou com sua apresentação”, disse o Teleshow. “Sua interpretação deixou todos de boca aberta”, escreveu o Noticias Argentinas. Durante o programa, Xuxa também apareceu caracterizada como Angélica para dublar Vou de Táxi. Angélica, por sua vez, se vestiu como a amiga para interpretar Lua de Cristal. Ela também escolheu Flowers, de Miley Cyrus, para apresentar no Domingão com Huck.

O quadro teve a participação das antigas assistentes de palco que as acompanharam nos programas Xou da Xuxa, Clube da Criança, Casa da Angélica e Angel Mix. Paquitas viraram Angelicats e Angelicats viraram Paquitas. Assista à apresentação de Xuxa como Lady Gaga: