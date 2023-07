‘Xuxa, O Documentário’: saiba como foi o primeiro episódio da série documental da Globoplay

A tão esperada série documental que conta em detalhes a história da vida e da carreira de Xuxa Meneghel estreou na noite desta quinta-feira, 13, na Globoplay. O primeiro episódio, que foi ao ar às 18h em ponto, chama-se Supernova.

“Entrei na televisão por acaso. Comecei como modelo aos 16 anos. Fiz a primeira capa de mais de mil capas. Pensei: ‘vou parar logo’. Nunca mais parei”, começa a eterna Rainha dos Baixinhos.

Abaixo, confira os principais momentos da trajetória da apresentadora que marcou uma geração, abordados neste primeiro episódio; um dos cinco que serão liberados a cada semana, todas as quintas-feiras.

Xuxa já inicia falando de Pelé , com quem começou a namorar aos 17 anos. Os dois ficaram juntos por seis anos. Mas ela ainda não fala do relacionamento que teve com o jogador de futebol, que na época tinha 40 anos. Apenas conta que foi ele quem a indicou para atuar no polêmico filme Amor Estranho Amor, de 1982.

Logo depois, ela relembra como foi seu primeiro contato com o diretor de televisão Maurício Sherman e como foi estrear como apresentadora, no Clube da Criança, na extinta TV Manchete. "Fui aprendendo errando, falando não politicamente correto com as crianças", diz Xuxa. "Tem coisas que eu falava com as crianças que hoje pergunto: 'Por que falei assim?'. Olhando para trás, foi uma loucura o que fizeram comigo", emenda a loira, sorrindo. Um compilado dos primeiros passos de Xuxa na TV contextualiza as memórias da apresentadora.

Pedro Bial, diretor-geral da série documental, promove um encontro entre Xuxa e o diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e os dois relembram como começou a parceria. Boni disse que estava impressionado com a audiência do Clube da Criança na Manchete e que precisava levar a apresentadora para a TV Globo. Na época, um seriado da Turma do Balão Mágico era exibido na emissora.

Na conversa com Boni, ela relembra que ele, quando a viu pela primeira vez, toda vestida de rosa, falou: 'Você parece um sorvete de morango'. Os dois se divertem. A dupla também comenta que a primeira ideia do nome do programa era 'Xou da Xuxa Xou' e que Roberto Marinho (proprietário do Grupo Globo de 1925 a 2003) estranhou 'Show com X', mas eles conseguiram o convencer. A estreia da atração foi um sucesso. Segundo Boni, alcançou 30 pontos de audiência. Antes, com o Balão Mágico, chegava a 20.

que (proprietário do de 1925 a 2003) estranhou ‘Show com X’, mas eles conseguiram o convencer. A estreia da atração foi um sucesso. Segundo Boni, alcançou 30 pontos de audiência. Antes, com o Balão Mágico, chegava a 20. Xuxa fala sobre o primeiro cenário do Xou da Xuxa. Ela revela que grande parte da ideia foi dela e que tudo que pediu foi prontamente acatado. A loira também relembra os personagens Dengue e Praga. “Para o Dengue, pensei que tinha que ser uma pessoa para segurar as crianças. Um cara de seis braços, um mosquito. Achei interessante para segurar a galera”, conta, rindo.

Xuxa na nave espacial que encantava os baixinhos Foto: Divulgação

A apresentadora relembra suas quatro primeiras Paquitas . Uma delas, Letícia Spiller , que tinha 15 anos na época. “No primeiro dia, quando ela queria me apresentar para o público, eu estava perdida lá atrás (no palco). Ela ficava me chamando ‘Letícia, Leticia’. E eu nada, distraída. Aí ela gritou: ‘Pastel’. Foi aí que pegou o apelido”, conta Letícia, que é uma atriz muito bem-sucedida hoje.

O assunto foi gancho para o primeiro concurso de Paquitas. As quatro anteriores foram convidadas. O concurso parou o Brasil e a série provou com imagens. Xuxa aproveitou o assunto para falar de uma polêmica. Até hoje as pessoas questionam por que não tinham Paquitas pretas. "No momento, as princesas eram a referência. Não tinha Barbie preta. E eu vejo hoje como um erro", ressalta.

A primeira icônica Paquita Andrea Veiga conta que Xuxa não tinha um momento de folga. As gravações do Xou da Xuxa aconteciam durante toda a semana. Na sexta, a apresentadora e suas assistentes de palco pegavam o avião para fazerem shows no final de semana.

conta que Xuxa não tinha um momento de folga. As gravações do aconteciam durante toda a semana. Na sexta, a apresentadora e suas assistentes de palco pegavam o avião para fazerem shows no final de semana. Logo depois, o assunto foram os figurinos de Xuxa Meneghel. “Eu sempre me vesti com essa coisa exagerada. Me lembro que todas as apresentadoras copiavam as minhas roupas, mas o X era só meu. Então usamos a letra em vários figurinos”, revela a loira, mostrando algumas peças por meio de vídeos. Ela ainda ressalta que desejava se vestir sempre colorida e com babados para se tornar uma verdadeira boneca pros seus baixinhos.

A série não deixou de relembrar o sucesso estrondoso de todos os discos lançados por Xuxa nos anos 1980. Ela vendeu mais de 50 milhões de cópias e virou recordista em vendas no mundo. Também foram relembrados os shows sempre lotadíssimos da apresentadora em todo o Brasil e a euforia dos fãs. “Era um coisa mega popstar mesmo”, ressalta Andrea Veiga. “A gente não conseguia dormir nos hotéis. Eles gritavam a noite toda o nome da Xuxa”, emenda a ex-Paquita.

O segurança particular de Xuxa, Magno Chaves, que está com ela desde o início de tudo e não larga a loira por nada, confirmou que Marlene Mattos a trancava nos quartos dos hotéis, sempre alegando que era pela segurança de sua protegida. Esse assunto veio à tona recentemente e viralizou.

O 'Xou da Xuxa', atração da Globo comandada pela apresentadora Xuxa Meneghel entre 1986 e 1992. Foto: TV Globo

O próximo episódio vai falar da carreira internacional de Xuxa e do sucesso estrondoso que ela teve fora do Brasil. E ainda vai mostrar o reencontro emocionante da apresentadora com o ex-ator mirim Marcelo Ribeiro, que atuou com ela no filme Amor Estranho Amor.

Na produção, dirigida por Walter Hugo Khouri (1929-2003), Xuxa é Tamara, uma prostituta que se envolve com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo.

Na época das gravações, a apresentadora tinha entre 17 e 18 anos. O filme foi retirado de circulação anos depois, após decisões judiciais em favor da apresentadora.