‘Respeito muito o Davi’, diz Yasmin Brunet sobre erros e aprendizados do BBB 24 no ‘Domingão’

Yasmin Brunet falou sobre sua participação no BBB 24 durante entrevista ao Domingão com Huck na noite deste domingo, 17. Entre os temas, ela abordou sua relação na casa com Davi e Leidy Elen e repetiu exaustivamente que reconhece seus erros e tem intenção de “aprender” - o verbo foi usado sete vezes por ela nos primeiros dois minutos e meio de sua participação.

Yasmin Brunet, do BBB 24, no 'Domingão com Huck' em 17 de março de 2024 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Quem introduziu o tema foi Déa Lúcia, uma das participantes da atração: "Quando o Rodriguinho tava aqui, eu te defendi. Mas hoje não vou te defender. Vou falar com você como se fosse a tua vó. Você não tá com saudade [da casa], não... Você fez tudo errado com o Davi. Não tô torcendo pra ninguém, estou falando a realidade." Yasmin Brunet, então, respondeu: "Eu tô sempre disposta e sei que tenho muito a aprender. Estou aqui realmente para ouvir. Lá dentro da casa a gente estava com os jogadores, não com as pessoas. Inclusive, o Davi é uma pessoa que eu respeito muito, a história de vida dele, ele como pessoa."

“Ele como jogador, a gente teve embates, sim, problemas de convivência. Mas estou aberta sempre a aprender onde eu errei. Vi alguns pontos que sei que me exaltei muito, com palavras que não me orgulho nem um pouco. Lá eu deixei muito a emoção me levar em alguns momentos”.

Após comentários dos outros integrantes do programa, como Preto Zezé, Yasmin Brunet falou sobre sua motivação em participar do BBB 24: “Eu fui para me conhecer e me conhecerem mais. A Yasmin das fofocas que conheciam aqui fora não é exatamente quem eu sou. Inclusive, acharam que eu ia causar, e me consideraram mais ‘planta’ lá dentro.”

“Minha decisão [em participar do programa] foi meio ‘do nada’, não pensei muito. Não fui como jogadora, não me preparei pro jogo, fui pela experiência. O Brasil me viu errando diversas vezes, me viu acertando algumas”, concluiu.

