BBB 24: Zilu Camargo se preocupa com Wanessa e diz ‘não ter o psicológico’ para assistir programa

Zilu Camargo, mãe de Wanessa, participante do grupo Camarote do BBB 24, falou sobre sua preocupação com a filha em seu Instagram na última sexta, 20. Os comentários foram feitos após a desistência de Vanessa Lopes, colega da cantora na casa.

Wanessa Camargo na casa do 'BBB 24' Foto: Reprodução de BBB 24 / TV Globo

“Vocês viram que a Vanessa [Lopes] apertou o botão? Eu não estou bem porque estou vendo minha filha lá dentro e não sei até quando ela vai aguentar. Pra mim tá sendo muito difícil. Estou deixando de assistir um pouco, porque não estou tendo o psicológico legal pra ver tudo isso”, contou Zilu.

Na sequência, continuou: “Tá mexendo comigo. A dor que eles sentem lá, as mães também sentem aqui fora. Essa menina [Vanessa Lopes] precisa de ajuda. Acho ela uma criança linda. Eu tô aqui com medo, não sei como a Wanessinha tá lá dentro, o psicológico dela”.

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 ao na última sexta-feira, 20. Nos dias anteriores, seu comportamento vinha preocupando fãs e até mesmo outros participantes do programa, que chegaram a sugerir que ela se consultasse com a psicóloga do reality antes de tomar a decisão. A influenciadora é conhecida por seu perfil no TikTok.