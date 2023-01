Desculpe, eu não sou uma mulher moderna

Eu queria ser uma mulher moderna. Sonhava ser uma mulher moderna. Me imaginava uma mulher moderna nos meus devaneios de menina. Cresci. Passei da fase de vir a ser. Sou. Muitas coisas, mas nenhuma delas se parece com a mulher moderna como deveria.

Não vou para a balada. Não caio na pista. Não tenho tatuagem. Não gosto de música eletrônica. Não falo inglês fluente. Não tenho face. Nem insta. Mas tenho whatts!!! Não sou uma alienada da tecnologia. Meus amigos com quem mais convivo no dia a dia tem a idade dos meus pais e dos meus avós e prefiro um chá com as avós que uma cerveja no bar e uma noite mal dormida. Não tenho uma lista de aventuras amorosas, trágicas, cômicas ou indefinidas. Há mais de vinte anos estou com o mesmo homem, namorado de adolescência, roqueiro e pai dos meus filhos. Não faço meditação, power yoga, pilates, kickboxing, spinning, zumba ou qualquer atividade que demande coordenação simultânea entre membros inferiores e superiores. Mas estou aprendendo a correr! - com calça bailarina e camisa de supermercado, dessas que também servem para dormir, não porque eu seja defensora da reciclagem em todos os níveis da vida, mas porque não tenho um figurino fitness. Não troco uma feijoada por salada, nem um torresmo por uma barrinha de cereais. Quando vejo uma mulher dizer que está morta de fome e tirar da bolsa uma barra de cereal, fico pensando se ela está nas suas perfeitas faculdades mentais. Quando exagero na comida, não tenho peso na consciência, porque este se aloca inteira e exclusivamente na minha cintura, e por lá fica sem voltar para atormentar a minha culpa. Não amo os animais. Nunca fiz mal a eles, pelo contrário, já socorri alguns, mas por mais que eu tenha tentado encontrar, não consegui identificar uma mísera semelhança sequer entre um cachorro ou um gato e uma pessoa de verdade. Portanto, definitivamente, não sou uma mulher moderna. Porque a mulher moderna ama aos animais como a si mesma, embora muitas vezes não sinta o mesmo em relação ao próximo. Espero que meus filhos sejam bons e felizes e faço o possível para isso, mas quero que saibam que o mundo nem sempre é politicamente correto e que o lobo mau, no final da história, não fica amigo da chapeuzinho. Trabalho muito, porque gosto e porque preciso, mas a carreira não ocupa o primeiro lugar na minha vida, e espero que nunca vá ocupar. Não acho que ter sucesso é chegar no topo. O topo é solitário, é quase precipício. Prefiro o horizonte, que é largo e infinito. Talvez eu mude, e espero que mude, porque ninguém pode ser feliz sendo o igual dia após dia. Mas hoje, agora, eu não sou uma mulher moderna. Não moderna como deveria...