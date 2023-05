‘Vício Inerente’: Marina Sena estreia nova turnê com catarse e aposta na dança; veja vídeos

Marina Sena pisou no palco do Audio Club às 00:40 deste sábado, 6, para a primeira apresentação da sua nova turnê “Vicio Inerente”, com a qual vai rodar o Brasil e a Europa divulgando o disco de mesmo nome, o segundo lançado pela mineira de Taiobeiras como uma artista solo. Ao longo de aproximadamente uma hora e meia, Marina se revezou entre rotinas coreografadas, momentos de catarse e demonstrações do seu alcance vocal.

O show começa com “Meu paraíso sou eu”, música do novo disco que, como ela própria adiantou ao Estadão, é parcialmente inspirado na sua nova vida morando em São Paulo, algo perceptível principalmente pelo uso de efeitos para distorcer a voz, produções de trap e batidas eletrônicas mais aceleradas que o trabalho anterior. Apoiada apenas por seis dançarinas, banda e um telão, Marina transporta para o palco essa identidade visual metropolitana e noturna que já aparece na direção criativa do ensaio de capa para o álbum.

Marina Sena em 'Vício Inerente' Foto: Fernando Thomaz

“Esse é o início de uma grande jornada”, disse Marina ao público durante sua primeira pausa. Em outro momento, ela admitiu como a autoestima sobre “só conseguir fazer música boa” sofreu um baque no dia de lançamento do disco: “Na verdade, eu tava deitada em posição fetal com medo de vocês não gostarem das músicas novas”.

O medo foi em vão. Apenas dias depois de “Vício Inerente” chegar às plataformas de streaming, 10 das 12 faixas foram catapultadas para o top 200 do Spotify. No show, a voz da plateia era audivelmente mais alta nos sucessos “antigos”, como “Me toca” e “Por supuesto”, mas a grande maioria do público também já estava com as novas letras na ponta da língua.

“Na próxima vou fazer um disco de jazz. Vai ter só bateria, baixo e piano”, brincou Marina antes de apresentar o novo single “Olho no Gato”. A piada foi uma resposta a algumas críticas que circularam online acusando a artista de ter investido em letras mais sexualizadas no novo trabalho.

Ao longo de quase uma hora e meia, Marina apresenta todas as faixas do novo disco, intercaladas com sucessos anteriores como “Me toca”, “Temporal” e um remix de “Por supuesto”, que volta para o bis em sua versão original. Até “Ombrim”, ode ao verão lançada quando ela ainda integrava a banda Rosa Neon, ganhou seu momento.

Apoiada por uma base vocal, a artista abusa das rotinas coreografadas, mas também se deixa entregar em momentos mais descontraídos de catarse própria, atenção aos fãs e demonstrações do seu alcance vocal. “Me ajuda, gente, posta lá no TikTok. ‘Por supuesto’ foi desse jeito, começou a viralizar lá”, brincou de novo a artista, enquanto se preparava para mais uma coreografia.

Mas nem só de rebolado se faz o show de Marina Sena. Ao cantar “Mande um sinal”, anunciada por ela como a música “pra ouvir e chorar” no novo disco, ela senta no palco, sozinha e com o microfone em mãos, enquanto estrela o momento mais intimista e um dos pontos altos do espetáculo.

A turnê de “Vício Inerente” passa neste sábado, 6, pelo Rio de Janeiro e depois segue para a Europa. Confira abaixo a setlist.

