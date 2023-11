Vídeo mostra reação de amigos do fã de Taylor esfaqueado em Copacabana; veja

Um fã de Taylor Swift foi morto no último domingo, 19, na Praia de Copacabana, vítima de latrocínio. Ele estava no Rio de Janeiro para assistir a um show da cantora e foi esfaqueado por assaltantes na madrugada de domingo.

Nesta terça-feira, 21, foram divulgadas imagens gravadas por câmeras de segurança, que mostram a reação dos amigos em desespero, tentando socorro. Um deles vai até o quiosque mais próximo para pedir ajuda. Depois, eles se abraçam.

Mais tarde no vídeo, é possível ver as autoridades chegando ao local. Um dos suspeitos foi preso na mesma hora.

Primos da vítima, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, contaram ao Estadão que ele era de Mato Grosso do Sul, mas cursava engenharia aeroespacial em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O estudante viajou com amigos para assistir ao show da cantora no Rio.

Gabriel Mongenot foi assassinado a facadas em praia de Copacabana Foto: Reprodução/Instagram/@moon_biel

O segundo suspeito, autor das facadas, já foi identificado. Conforme a PM, ele foi preso na sexta-feira, 17, por furto e receptação, mas uma decisão judicial o liberou no mesmo dia. O homem também tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e lesão corporal.

As polícias Civil e Militar continuam procurando pelo segundo suspeito, que seria um morador de rua, segundo depoimento do homem detido. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Luciano Mongenot, primo da vítima, disse que os pais do estudante estão “sem chão” com a notícia. Gabriel era filho único.