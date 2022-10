Viih Tube anuncia nome de 1ª filha com Eliezer; confira

Viih Tube, de 22 anos, anunciou, nesta terça-feira, 18, que a primeira filha com o ex-participante do Big Brother Brasil Eliezer, de 32, chamará Lua.

A influenciadora publicou um vídeo no Instagram para fazer a revelação. Na filmagem, uma voz de bebê se apresentava como se fosse Lua.

“Oi, mãe! Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lua. Já tenho alguns centímetros e todos os meus órgãos. Meu coração já bate. Eu estou viva!”, dizia.

Viih aproveitou para deixar um recado para a filha na legenda do post. “Que você traga luz para esse mundo, que você seja iluminada, minha pequena!”, escreveu ela.

A mãe de primeira viagem criou um Instagram para Lua e acumulou mais de 700 mil seguidores em menos de um mês. O user, que era @elitube, a união do nome de Viih e Eliezer, passou a ser @pequenalua após o anúncio desta terça-feira.

No domingo, 16, Viih Tube fez um chá revelação com a presença de familiares e amigos. Ela abriu uma transmissão ao vivo para mais de 400 mil pessoas na hora da descoberta do sexo do bebê.

A influenciadora anunciou a gravidez em setembro, apenas um mês após assumir o namoro com Eliezer.