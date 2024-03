Cinco coisas que aprendemos no GP da Austrália, 3ª etapa da Fórmula 1 em 2024

O GP da Austrália teve o caos como componente vital. Não foi uma corrida brilhante neste domingo, dia 24, mas foi movimentada, o que já valeu mais do que boa parte das provas recentes. Sem Max Verstappen, que abandonou com uma quebra, brilhou Carlos Sainz, vencendo com a Ferrari em Melbourne.

Sainz e Leclerc: a dobradinha da Ferrari na Austrália. Foto: Scott Barbour/AP

Red Bull vive dia de Singapura 2023 e ressuscita temporada

O sonho do 100% de Verstappen e da Red Bull acabou cedinho em 2024. Em um GP da Austrália de quebra do tricampeão e de uma atuação pífia de Pérez, os austríacos não foram nem ao pódio, em performance do nível apresentado em Singapura em 2023. Ao menos na pontuação, a temporada ganhou uma pequena sobrevida, com Max e a equipe pressionados por Leclerc, Sainz e a Ferrari.

Sainz brilha de novo e mostra que merece estar na equipe que quiser em 2025

Para quem imaginava um Sainz debilitado depois da retirada do apêndice, o choque foi total. O espanhol parecia inteiro, teve performance brilhante desde a classificação e dominou na Austrália. Assim como em Singapura, viu a chance aparecer e a aproveitou. Fato é que Carlos não se preocupa com o aviso prévio antes da chegada de Hamilton e vive estado de graça. Merece ir para o time que quiser no ano que vem. Ouviram, Red Bull e Mercedes?

Mercedes zera e amplia drama na F1 2024

Falando em Mercedes, que desastre de começo de temporada, hein? O time prateado zerou uma etapa pela primeira vez desde o fatídico GP do Azerbaijão de 2021, aquele em que Hamilton apertou o tal do botão mágico e transformou uma chance realíssima de vitória em 15º lugar. No fim das contas, a equipe ainda viu Hamilton quebrar em Melbourne, ou seja, nem mais a confiabilidade é impecável, o tanque de guerra falhou. Está triste a situação ali.

McLaren aproveita chance e faz pódio improvável na Austrália

Em uma F1 2024 que começa claramente com duas forças dominantes, ainda que em muito diferentes escalas, em Red Bull e Ferrari, pegar pódio logo na terceira etapa do ano é um baita feito. A McLaren aproveitou as circunstâncias e matou a oportunidade no peito, com Norris levando troféu para casa e Piastri em quarto. Os laranjinhas estão esquentando, também já caminham ali para o terceiro posto meio incontestável.

Publicidade

Tsunoda faz a boa para a RB, mas Haas quer jogo na ‘F1 B’

Quebras, acidentes, punições e um Tsunoda surgindo em sétimo. O japonês mereceu, aliás, depois de uma ótima classificação e um ritmo competente. Yuki levou 6 pontos para casa e abriu caminho de verdade para a RB marchar firme na ‘F1 B’. O cenário só não é todo feliz por lá porque Daniel Ricciardo segue em péssima fase e, principalmente, a Haas veio para o crime. São 4 pontos para os americanos conquistados em duas etapas diferentes. Na luta, no suor, no jogo coletivo. Está bonito de ver o ‘Komatsismo’ praticado pela Haas.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.