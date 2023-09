Acelino Popó aceita desafio após provocações e vai lutar com ex-BBB Bambam: ‘Vai receber muito p...’

Agora está definido. Acelino “Popó” Freitas e Kleber Bambam vão se enfrentar em uma luta de boxe. Depois de muita provocação e quase chegarem nas vias de fato em evento no último mês, os dois vão lutar na próxima edição do Fight Music Show, que ainda não tem data definida.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais do ex-boxeador. Aposentado do boxe profissional, o brasileiro voltou a disputar lutas em 2022. No retorno, Popó fez uma exibição contra o YouTuber e comediante Whindersson Nunes. Depois, já em 2023, Acelino enfrentou e nocauteou José Pelé Landi e, na sequência, o youtuber Junior Dublê.

“Bambam, você vem falando há mais de cinco meses m***, vem falando que o Foguete vai me pegar, que você vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado do ringue. Você vai ver o Foguete dar xabu, porque eu sempre me preparei e sempre levei a sério tudo o que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Vai receber muito pau. Espere”, disse Popó no vídeo do anúncio.

Popó vai enfrentar Kleber Bambam no boxe após provocações Foto: POPOFREITAS/TWITTER

Após o anúncio do ex-boxeador, Kleber Bambam também falou. Usando as redes, o ex-bbb relembrou que já tinha falado que iria “chocar o mundo” ao aceitar lutar com o ex-campeão mundial e cutucou Popó.

“Isso não é sonho, é realidade. Eu não te avisei que ia chocar o mundo? Olha o contrato aqui na mesa. Está aqui o seu contrato, eu vou arrancar a sua cabeça. Eu te avisei. O Foguete vai te pegar, seu otário”, alfinetou Bambam.