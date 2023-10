Agenda do dia do Pan 19/10: Brasil estreia no beisebol e entra no ringue com Luiz Oliveira no boxe

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, acontece na sexta-feira, mas o Brasil já entra em ação nesta quinta-feira. A seleção brasileira tem jogo difícil diante da Venezuela, pelo Grupo B do beisebol. Também teremos representantes do Brasil no boxe. Luiz Oliveira, o Bolinha, enfrenta o canadense Victor Tremblay na categoria até 57kg.

Brasil faz sua estreia no boxe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Foto: Wander Roberto/ COB

Beisebol

9h30 - Fase de classificação - Panamá x República Dominicana

15h - Fase de classificação - Brasil x Venezuela

Boxe