Agenda do dia do Pan 22/10: Brasil tem finais no skate e estreia na ginástica artística feminina

O Brasil continua em busca da liderança no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Neste domingo, 22 de outubro, Raicca Ventura e Augusto Akio participam da primeira disputa de skate park da história do Pan. Já as meninas da equipe de ginástica artística estreiam na competição buscando superar o bronze de Lima-2019.

Os brasileiros também atuarão em diversas modalidades como natação, basquete 3x3, vôlei de praia, boxe, remo, entre outros. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Veja a programação do dia no Pan:

Raicca Ventura é uma das favoritas ao ouro no skate park, modalidade estreante no Pan de Santiago Foto: Mauro Pimentel / AFP

Atletismo

7h - Maratona masculino (Daniel Nascimento, Johnatas Cruz e Paulo Roberto)

7h15 - Maratona feminina (Andreia Hessel e Valdilene Silva)

Badminton

9h - Simples masculina - oitavas de final (Ygor Coelho e Jonathan Matias)

10h30 - Simples feminina - oitavas de final (Sâmia Lima e Juliana Viana)

12h - Dupla masculina - oitavas de final ( Davi Silva/Fabrício Farias)

16h Dupla feminina - oitavas de final (Jaqueline/Sâmia Lima e Juliana Vieira/Sânia Lima)

18h30 - Duplas mistas - oitavas de final (Davi Silva/Sâmia Lima)

Beisebol

9h - Fase de classificação - Colômbia x Brasil

15h - Fase de classificação - Cuba ou Venezuela

Basquete 3x3

13h - Chave feminina - Estados Unidos x. México

13h30 - Chave feminina - Chile x El Salvador

14h - Chave feminina - Porto Rico x Venezuela

14h30 - Chave feminina - Argentina x Brasil

15h - Chave masculina - Estados Unidos x México

15h30 - Chave masculina - Porto Rico x República Dominicana

16h - Chave masculina - Chile x Argentina

16h30 - Chave masculina - Brasil x Venezuela

17h - Chave feminina - Quartas de final - 1°A x 2°C

17h30 - Chave feminina - Quartas de final - 1°D x 2°B

18h - Chave feminina - Quartas de final - 1°D x 2°B

18h30 - Chave feminina - Quartas de final - 1°C x 2°A

19h - Chave masculina - Quartas de final - 1°A x 2°C

19h30 - Chave masculina - Quartas de final - 1°D x 2°B

20h - Chave masculina - Quartas de final - 1°B x 2°D

20h30 - Chave masculina - Quartas de final - 1°C x 2°A

Vôlei de praia

10h30 - Chave feminina - Canadá x República Dominicana

11h - Chave feminina - Estados Unidos x Equipe de Atletas Independentes

11h30 - Chave feminina - Paraguai x Uruguai

12h - Chave feminina - Argentina x Peru

12h30 - Chave masculina - Canadá x Costa Rica

13h - Chave masculina - Estados Unidos x Equipo de Atletas Independentes

13h30 - Chave masculina - Argentina x Equador

14h - Chave masculina - Uruguai x Bolívia

16h30 - Chave feminina - Brasil x Colômbia

17h - Chave feminina - México x Costa Rica

17h30 - Chave feminina - Puerto Rico x El Salvador

18h - Chave masculina - México x Nicarágua

18h30- Chave masculina - Brasil x Colômbia

19h - Chave feminina - Chile x Equador

19h30 - Chave masculina - Cuba x El Salvador

20h - Chave masculina - Chile x Paraguai

Ciclismo BMX - Corrida

11h - 12h - Chave feminina - quartas de final (Paola Santos e Priscilla Andreia)

11h12 - 12h12 - Chave masculina: quartas de final (Bruno Andrade e Pedro Vinícius)

12h48 - 13h52 - Chave feminina: semifinais

12h54 - 13h58 - Chave masculina: semifinais

14h30 - Chave feminina: Final

14h35 - Chave masculina: Final

Boxe

11h - Boxe feminino - Até 54kg - Oitavas de final

11h15 - Boxe feminino - Até 60kg - Oitavas de final

11h45 - Boxe Masculino - Até 63,5kg - Oitavas de final (Yuri Falcão)

12h45 - Boxe masculino - Até 71kg - Oitavas de final

17h - Boxe feminino - Até 54kg - Oitavas de final (Tatiana Chagas)

17h30 - Boxe feminino - Até 60kg - Oitavas de final (Bia Ferreira)

18h - Boxe Feminino - Até 63,5kg - Oitavas de final

19h30 - Boxe Masculino - Até 71kg - Oitavas de final (Wanderson Oliveira)

Ciclismo de Estrada

9h - Individual feminino - final (Ana Vitória Magalhães e Ana Paula Polegatch)

13h - Individual masculino - final (Vinicius Rangel e Nicolas Sessler)

Saltos Ornamentais

11h - Trampolim de 1m feminino - classificatória (Luana Lira e Rebeca Santana)

19h - Plataforma de 10m masculina - final (Diogo Silva e Isaac Souza)

20h55 - Trampolim de 1m feminino - final

Adestramento

11h - Grand Prix individual (João Victor Oliva, Manuel Tavares, Paulo César e Renderson Oliveira)

11h - Grand Prix por equipes (João Victor Oliva, Manuel Tavares, Paulo César e Renderson Oliveira)

Futebol

13h - Futebol feminino - México x Jamaica

15h - Futebol feminino - Estados Unidos x Venezuela

18h - Futebol Feminino - Chile x Paraguai

20h - Futebol Feminino - Costa Rica x Argentina

Ginástica Artística

12h30 - Equipes femininas - Subdivisão 1

14h30 - Equipes femininas - Subdivisão 2

18h - Equipes femininas - Subdivisão 3 (Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Rebeca Andrade)

Vôlei

10h30 - Chave feminina: Porto Rico x Cuba

13h30 - Chave feminina: Brasil x Argentina

17h30 - Chave feminina: República Dominicana x México

20h30 - Chave feminina: Chile x Colômbia

Seleção brasileira de vôlei feminino encara Argentina no Pan 2023 Foto: MIriam Jeske/COB

Pentatlo

9h - Feminino - Bônus round esgrima (Stephany Saraiva)

9h35 - Feminino - Natação

10h05 - Feminino - Laser run

11h50 - Feminino - Bônus round esgrima (Isabela Abreu)

12h25 - Feminino - Natação

12h55 - Feminino - Laser run

14h35 - Masculino - Bônus round esgrima (Danilo Fagundes)

15h10 - Masculino - Natação

15h40 - Masculino - Laser run

17h30 - Masculino - Bônus round esgrima (Gabriel Sasaqui)

18h05 - Masculino - Natação

18h35 - Masculino - Laser run

Raquetebol

10h - Chave feminina - oitavas de final

10h45 - Chave feminina - oitavas de final

11h30 - Chave masculina - oitavas de final

12h15 - Chave masculina - oitavas de final

15h - Duplas femininas - quartas de final

16h - Duplas masculinas - quartas de final

17h - Duplas mistas - quartas de final

Remo

8h - Double Skiff feminino - repescagem (Chloé Delazeri/Thalita Rosa)

8h10 - Double Skiff masculino - repescagem

8h20 - Single Skiff feminino - repescagem

8h40 - Single Skiff masculino - repescagem

9h - Dupla feminina Coxless (Dois Sem)- repescagem (Maria Clara Lewenkopf/Milena Viana)

9h10 - Dupla masculina Coxless (Dois Sem) - repescagem (Bernardo Boggian/Alef Fontoura)

9h30 - Double Skiff Leve masculino - semifinais (Marcelo Barbosa/Uncas Tales)

9h50 - Double Skiff Leve feminino - semifinais (Isabelle Falck/Antonia Abreu )

11h20 - Equipes mistas oito componentes - semifinais: Brasil

Tiro esportivo

9h - Pistola de tiro rápido masculino - classificação (Emerson Duarte)

9h - Skeet feminino - classificação (Georgia Furquim)

9h - Skeet masculino - classificação (Renato Araujo)

12h30 - Pistola de tiro rápido masculino - final

13h30 - Skeet feminino - final

15h - Skeet masculino - final

Skate

11h - Park feminino - final (Raicca Ventura)

16h30 - Park masculino - final (Augusto Akio)

Escalada

10h - Boulder feminino - semifinal (Bianca Castro, Anja Köhler e Mariana Hanggi)

13h30 - Boulder feminino - semifinal (Bianca Castro, Anja Köhler e Mariana Hanggi)

19h - Velocidade masculino - Classificatória (Pedro Egg)

19h40 - Velocidade masculino - Final

Natação

9h - 200m livre feminino - classificatória (Ana Carolina Vieira, Maria Fernanda Costa e Stephanie Balduccini)

9h - 200m livre masculino - classificatória (Breno Correia, Fernando Scheffer e Murilo Sartori)

9h - 100m borboleta feminino - classificatória (Celine Bispo, Clarissa Rodrigues e Giovanna Diamante)

9h - 100m borboleta masculino - classificatória (Victor Baganha e Vinicius Lanza)

9h - 200m costas feminino (Alexia Tavares e Fernanda Goeij)

9h - 200m costas masculino (Leonardo de Deus)

10h - Revezamento 4x100m livre misto (Ana Carolina Vieira, Celine Bispo, Felipe Ribeiro, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Stephanie Balduccini e Victor Alcará)

Bronze em Tóquio, Fernando Scheffer é um dos brasileiros a entrar na piscina neste domingo de Pan Foto: Wander Roberto/COB

Taekwondo

8h - Equipe mista Poomsae - semifinal

9h - Equipe mista Poomsae - final

10h - Feminino até 57kg - quartas de final (Sandy Macedo e Maria Clara Pacheco)

10h - Feminino até 67kg - quartas de final (Caroline Santos)

10h - Masculino - até 80kg - quartas de final (Lucas Ostapiv)

12h15 - Feminino até 57kg - repescagem

12h15 - Feminino até 67kg - repescagem

12h15 - Masculino até 80kg - repescagem

13h15 - Feminino até 57kg - repescagem 2

13h15 - Feminino até 67kg - repescagem 2

13h15 - Masculino até 80kg - repescagem 2

16h - Feminino até 57kg - semifinais

16h30 - Feminino até 67kg - semifinais

17h - Masculino até 80kg - semifinais

17h30 - Feminino até 57kg - final

18h - Feminino até 67kg - final

18h30 - Masculino até 80kg - final

Esqui Aquático

9h30 - Manobras feminino - classificatória

9h30 - Manobras masculino - classificatória

12h30 - Saltos masculino - classificatória

12h30 - Saltos femininos - Classificatória

15h40 - Wakeboard masculino - qualificatória

15h40 - Wakeboard feminina - qualificatória

Levantamento de peso