Agenda do dia do Pan 24/10: Rebeca Andrade, Flavinha e mais brasileiros disputam ouro na ginástica

Nesta terça-feira, os ginastas do Brasil voltam a competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Flávia Saraiva e Rebeca Andrade disputam as finais femininas por aparelhos, enquanto o trio formado por Arthur Nory, Diogo Soares e Yuri Guimarães participa entre os homens.

Os brasileiros também atuarão em diversas modalidades, com destaque para natação, handebol, boxe, vôlei de praia e tênis. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Confira o quadro de medalhas.

Veja a programação do dia no Pan:

Rebeca Andrade é uma das favoritas ao ouro nesta terça-feira de Pan 2023. Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Badminton

9h - Simples masculino - semifinal

9h - Duplas masculinas - semifinal ( Davi Silva/Fabrício Farias)

9h - Duplas mistas - semifinal

9h - Duplas femininas - semifinal (Juliana Vieira/Sânia Lima)

9h - Simples feminino - semifinal

17h - Simples masculino - semifinal

17h - Duplas masculinas - semifinal

17h- Duplas mistas - semifinal (Davi Silva/Sania Lima)

17h - Duplas femininas - semifinal

17h - Simples feminino - semifinal

Continua após a publicidade

Beisebol

9h - Fase de classificação - Brasil x Cuba

15h - Fase de classificação - Colômbia x Venezuela

Vôlei de praia

10h30 - Chave feminina - Disputa 13º a 16º - Uruguai x Costa Rica

11h - Chave feminina - oitavas de final - Argentina X República Dominicana

11h30 - Chave feminina - Disputa 13º a 16º - El Salvador x Equipe de Atletas Independente

12h - Chave feminina - oitavas de final - Porto Rico x Equador

12h30 - Chave masculina - Disputa 13º a 16º - Costa Rica x Nicaragua

13h - Chave masculina - oitavas de final - Uruguai x Canadá

13h30 - Chave masculina - oitavas de final - Equipe de Atletas Independente x El Salvador

14h - Chave masculina - oitavas de final - Brasil x Paraguai

17h - Chave feminina - oitavas de final - Paraguai x Peru

18h - Chave feminina - oitavas de final - Equador x Bolívia

19h - Chave masculina - oitavas de final - Colômbia x México

20h - Chave masculina - oitavas de final - Chile x Colômbia

Boxe

11h - Boxe masculino até 57kg - quartas de final

12h - Boxe feminino até 66kg - quartas de final

13h - Boxe masculino acima de 92kg - quartas de final (Abner Teixeira)

17h - Boxe feminino até 50kg - quartas de final (Caroline de Almeida)

19h - Boxe feminino até 75kg - quartas de final l (Tatiana Chagas)

18h - Boxe feminino até 66kg - quartas de final (Bárbara Santos)

19h- Boxe feminino até 75kg - quartas de final (Viviane Pereira)

19h45 - Boxe masculino até 51kg - quartas de final (Michael Trindade)

Ciclismo de pista

Continua após a publicidade

10h05 - Equipe feminina perseguição - Classificação

11h08 - Omnium masculino - classificação (Armando Reis)

11h30 - Equipe feminina sprint - classificação (Ana Paula Polegatch/Alice Melo/Wellyda Rodrigues)

11h41 - Equipe masculina sprint - classificação

11h54 - Omnium masculino - tomada de tempo

18h05 - Omnium masculino - eliminatória

18h20 - Equipe masculina sprint - final

18h28 - Equipe feminina perseguição - primeira rodada

19h07 - Equipe feminina sprint - finais

19h27 - Omnium masculino - disputa de medalha

Saltos ornamentais

11h - Trampolim feminino de 3m - classificatória (Luana Lira e Anna Santos)

19h - Trampolim masculino de 3m sincronizado - final (Diogo Silva/Rafael Fogaça)

19h - Trampolim masculino de 3m sincronizado - final

Ginástica artística

17h00 - Final Solo masculino (Arthur Nory e Yuri Guimarães)

17h30 - Final Salto feminino (Rebeca Andrade)

18h00 - Final Cavalo com alça (Diogo Soares)

19h20 - Final Barras assimétricas (Flávia Saraiva e Rebeca Andrade)

19h50 - Final Argolas (Diogo Soares)

Diogo Soares vem forte nas finais por aparelhos após prata no individual geral. Foto: Martin Mejia/AP

Handebol

Continua após a publicidade

10h - Chave feminina: Cuba x Uruguai

12h30 - Chave feminina: Brasil x Paraguai

17h30 - Chave feminina: Chile x Argentina

20h - Chave feminina: Porto Rico x Canadá

Raquetebol

10h - Simples feminino - final

11h - Simples masculino - final

13h - Duplas feminina - final

14h - Duplas masculina - final

15h - Duplas mistas - final

Remo

8h - Double Skiff masculino - semifinal (Piedro Xavier/Tomás Levy)

8h20 - Single Skiff feminino - semifinal (Beatriz Tavares)

8h40 - Single Skiff masculino - semifinal (Lucas Verthein)

9h20 - Double Skiff peso leve feminino (LW2x) - final B (Antônia Motta e Isabelle Falck)

9h30 - Double Skiff peso leve masculino (LW2x) - final B

9h40 - Double Skiff peso leve feminino (LW2x) - final

9h50 - Double Skiff peso leve masculino (LW2x) - final (Uncas Batista e Marcelo Almeida)

10h - Quatro integrantes feminino - final - Brasil (Dayane Santos/Maria Clara Lewenkopf/Milena Viana/Shaiane Ucker)

10h10 - Quatro integrantes masculino - final

11h30 - Oito integrantes feminino - final - Equipe brasileira

Tiro esportivo

9h - Pistola 25m feminino - Classificação (Ana Ferrão e Cibele Breide)

11h - Pistola 25m feminino - Classificação

13h - Pistola 25m feminino - final

Continua após a publicidade

Escalada

18h05 - Boulder feminino - Final

20h12 - Lead feminino - Final

Surfe

8h - Longboard masculino - primeira fase (Carlos Bahia)

9h09 - Longboard feminino - primeira fase (Chloe Calmon)

10h41 - Shortboard feminino - primeira fase (Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima)

9h27 - Shortboard masculino - primeira fase (Krystian Kymerson x Marcos Correa)

Natação

9h - 50m livre feminino - classificatória (Lorrane Ferreira e Stephanie Balduccini)

9h - 50m livre masculino - classificatória (Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini e Victor Alcará)

9h15 - 400m medley masculino - classificatória (Gabrielle Roncatto e Nathalia Almeida)

9h33 - 400m medley masculino - classificatória (Brandonn Almeida e Stephan Steverink)

9h50 - 4x200m livre feminino - classificatória (Gabrielle Roncatto/ Maria Fernanda Costa/ Maria Paula Heitmann/ Nathalia Almeida/ Stephanie Balduccini)

10h10 - 4x200m livre masculino - classificatória (Breno Correia/Fernando Scheffer/Guilherme Costa/Luiz Altamir/Murilo Sartori)

16h04 - 50m livre feminino - Final

16h12 - 50m livre masculino - Final

16h26 - 400m medley feminino - Final

16h54 - 400m medley masculino - Final

16h06 - 4x200m livre feminino - Final

17h17 - 4x200m livre masculino - Final

Guilherme Caribé e mais nadadores brasileiros disputam ainda brigam por medalhas no Pan 2023. Foto: François-Xavier Marit/AFP

Continua após a publicidade

Tae kwon do

13h - Equipe masculina - quartas de final

13h - Equipe feminina - quartas de final

15h15 - Equipe masculina - repescagem

15h15 - Equipe feminina - repescagem

15h30 - Equipe masculina - repescagem 2

15h30 - Equipe feminina - repescagem 2

17h - Equipe feminina - semifinal

18h - Equipe masculina- semifinal

19h - Equipe feminina - final

19h30 - Equipe masculina - final

Tênis

10h - Simples masculino - segunda rodada (Thiago Monteiro e Gustavo Heide)

10h - Simples feminino - segunda rodada (Laura Pigossi e Carolina Meligeni)

10h - Duplas masculino - oitavas de final

10h - Duplas feminina - oitavas de final

Vôlei

10h30 - Chave feminina: Quartas de final - México x Porto Rico

13h30 - Chave feminina: Quartas de final - Argentina x Chile

Esqui aquático

Continua após a publicidade

10h - Geral masculino - final

10h45 - Geral feminino - final

12h - Salto masculino - final

12h- Salto masculino - final

14h10 - Manobras feminino - final

14h10 - Manobras masculino - final

15h50 - Wakeboard masculino - final (Henrique Daibert)

Levantamento de peso