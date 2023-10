Agenda do dia do Pan 26/10: Brasil disputa ouro no vôlei; seleção de futebol encara a Colômbia

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta, nesta quinta feira, a República Dominicana. O confronto decisivo vale a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Já no futebol, o Brasil entra em campo contra a Colômbia pela primeira fase da competição.

Os brasileiros também atuarão em diversas modalidades como basquete, vôlei de praia, boxe e tênis. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Veja a programação do dia no Pan:

Brasil e República Dominicana disputam o ouro no vôlei feminino do Pan 2023. Foto: Wander Roberto/COB

Beisebol

9h - Super round: México x Colômbia

15h - Disputa de quinto lugar: Cuba x República Dominicana

Basquete

10h30 - Chave feminina: Venezuela x Brasil

13h - Chave feminina: México x Colômbia

17h30 - Chave feminina: Porto Rico x Cuba

20h - Chave feminina: Argentina x Chile

Vôlei de praia

10h30 - Chave feminina - disputa de 11º a 12º: Equador x Paraguai

11h - Chave feminina - disputa de 5º a 8º: México x Porto Rico

11h30 - Chave feminina - disputa de 9º a 10º: República Dominicana x Colômbia

12h - Chave feminina - disputa de 5º a 8º: Peru x Chile

12h30 - Chave masculina - disputa de 11º a 12º: Paraguai x Bolívia

13h30 - Chave masculina - disputa de 9º a 10º: Uruguai x Colômbia

14h - Chave masculina - disputa de 5º a 8º: Equador x México

17h - Chave feminina - semifinal: Argentina x Canadá

18h - Chave feminina - semifinal: Brasil x Estados Unidos

19h - Chave masculina - semifinal: Cuba x Estados Unidos

20h Chave masculina - semifinal: Chile x Brasil

Boxe

11h - Boxe feminino até 54kg - semifinal (Tatiana Chagas)

11h30 - Boxe feminino até 60kg - semifinal (Beatriz Ferreira)

12h - Boxe feminino até 75kg - semifinal (Viviane Pereira)

12h30 - Boxe masculino até 57kg - semifinal (Luiz Gabriel Oliveira)

13h - Boxe masculino até 71kg - semifinal

13h30 - Boxe masculino até 92kg - semifinal (Keno Machado)

17h - Boxe feminino até 50kg - semifinal (Caroline de Almeida)

17h30 - Boxe feminino até 57kg - semifinal (Jucielen Romeu)

18h - Boxe feminino até 66kg - semifinal (Barbara Santos)

18h30 - Boxe masculino até 51kg - semifinal

19h Boxe masculino até 63,5kg - semifinal (Yuri Falcão)

19h30 - Boxe masculino até 80kg - semifinal (Wanderley Pereira)

20h - Boxe masculino acima de 92kg - semifinal (Abner Teixeira)

Pan de Santiago tem dia cheio de disputas brasileiras no boxe. Foto: Miriam Jeske/COB

CIclismo de pista

10h05 - Sprint feminino - classificação

10h24 - Perseguição masculina - classificação

11h11 - Sprint masculino - semifinais

11h19 - Omnium feminino - contrarrelógio

11h37 - Sprint feminino - oitavas de final

11h56 - Sprint masculino - semifinal

12h04 - Omnium feminino - tomada de tempo

12h41 - Sprint feminino - repescagem

18h05 - Sprint feminino - quartas de final

18h18 - Omnium feminino - corrida de eliminação

18h30 - Perseguição equipe masculina - Primeira rodada

18h57 - Sprint masculino - finais

19h05 - Sprint feminino - quartas de final

19h38 - Omnium feminino - final

Hóquei sobre a grama

9h30 - Chave feminina - Grupo A: Argentina x Uruguai

11h30 - Chave feminina - Grupo A: Estados Unidos x Trindade e Tobago

17h30 - Chave feminina - Grupo B: Canadá x Cuba

19h30 - Chave feminina - Grupo B: Chile x México

Vôlei

10h - Chave feminina - disputa do 7º lugar: Porto Rico x Cuba

13h - Chave feminina - disputa do 5º lugar: Colômbia x Chile

17h - Chave feminina - disputa do bronze: Argentina x México

20h - Chave feminina - final: República Dominicana x Brasil

Futebol

13h - Futebol masculino: México x República Dominicana

15h - Futebol masculino: Estados Unidos x Honduras

18h - Futebol masculino: Chile x Uruguai

20h - Futebol masculino: Brasil x Colômbia

Seleção de futebol brasileira encara a Colômbia no Pan 2023. Foto: Thais Magalhães/CBF

Handebol

10h - Chave feminina: Paraguai x Uruguai

12h30 - Chave feminina: Brasil x Cuba

17h30 - Chave feminina: Argentina x Canadá

20h - Chave feminina: Porto Rico x Chile

Pentatlo moderno

11h - Chave feminina - Esgrima (Isabela Abreu e Stephany Saraiva)

14h30 - Chave feminina - Hipismo

15h15 - Chave feminina - Esgrima bônus round

16h - Chave feminina - Natação

16h30 - Chave feminina - Laser Run

Raquetebol

13h15 - Equipe feminina - final: México x Argentina

13h45 - Equipe masculina - final: Canadá x Bolívia

Tiro Esportivo

9h - Pistola de ar 10m feminino - classificação (Cibele Breide)

9h30 - Trap feminino - classificação (Camilla Cosmoski e Daiana Camaz)

9h30 - Trap masculino - classificação (Jaison Santin e Hussein Daruich)

11h - Pistola de ar 10m masculino - classificação (Felipe Wu e Philipe Chateaubrian)

13h - Pistola de ar 10m feminino - final

14h30 - Pistola de ar 10m masculino - final

15h - Trap feminino - final

Surfe

8h- Longboard masculino - repescagem

8h46 - Longboard feminino - repescagem

9h32 - Shortboard masculino - segunda rodada (Krystian Kymerson)

11h04 - Shortboard feminino - segunda rodada (Silvana Lima e Tatiana Webb)

12h36 - Shortboard masculino - repescagem (Marcos Correa)

14h08 - Shortboard feminino - repescagem

15h40 - Stand up paddle feminino - segunda rodada

16h26 - Stand up paddle masculino - segunda rodada

17h12 - Shortboard masculino - repescagem

17h58h - Shortboard feminino - repescagem

Tênis