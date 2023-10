Agenda do dia do Pan 28/10: Brasil encara final no beisebol e estreia no judô

O Brasil encara a Colômbia na final do beisebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A partida deste sábado, 28, vale a medalha de ouro para a seleção que se tornou sensação nesta edição do Pan. No judô, tem estreia dos brasileiros com chance alta de pódio.

Atletas do País ainda atuarão em outras modalidades como basquete, handebol, vela e tênis. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Veja a programação do dia no Pan:

Seleção brasileira de beisebol disputa final neste sábado no Pan 2023. Foto: MIriam Jeske/COB

Beisebol

9h30 - disputa do bronze: México x Panamá

15h - final: Colômbia x Brasil

Basquete

10h30 - Chave feminina - disputa do sétimo lugar: Porto Rico x México

13h - Chave feminina - disputa do quinto lugar: Chile x Venezuela

17h30 - Chave feminina - semifinal: Cuba x Colômbia

20h - Chave feminina - semifinal: Brasil x Argentina

Canoagem slalom

9h30 - C1 masculino - primeira descida (Kauã da Silva)

9h52 - C1 feminino - primeira descida (Ana Sátila)

10h14 - K1 masculino - primeira descida (Pedro Gonçalves)

10h36 - K1 feminino - primeira descida (Omira Estácia)

11h - C1 masculino - segunda descida (Kauã da Silva)

11h22 - C1 feminino - segunda descida (Ana Sátila)

11h44 - K1 masculino - segunda descida (Pedro Gonçalves)

12h06 - K1 feminino - segunda descida (Omira Estácia)

Concurso completo de equitação

11h - Cross country individual (Ruy Fonseca, Carlos Parro, Marcio Jorge, Rafael Losano)

11h - Cross country por equipes (Ruy Fonseca, Carlos Parro, Marcio Jorge, Rafael Losano)

Hóquei sobre a grama

9h30 - Chave feminina - Grupo A: Uruguai x Trindade e Tobago

11h30 - Chave feminina - Grupo A: Estados Unidos x Argentina

17h30 - Chave feminina - Grupo B: México x Cuba

19h30 - Chave feminina - Grupo B: Canadá x Chile

Futebol

13h - Futebol feminino: Estados Unidos x Argentina

13h - Futebol feminino: México x Paraguai

18h - Futebol feminino: Chile x Jamaica

18h - Futebol feminino: Costa Rica x Bolívia

Handebol

10h - Chave feminina - semifinal pelo 5º lugar: Cuba x Canadá

12h30 - Chave feminina - semifinal pelo 5º lugar: Porto Rico x Uruguai

17h30 - Chave feminina - semifinal: Argentina x Paraguai

20h - Chave feminina - semifinal: Brasil x Chile

Judô

10h - Judô masculino até 60kg - oitavas de final (Michel Augusto)

10h - Judô masculino até 66kg - oitavas de final (William Lima)

10h - Judô feminino até 48kg - oitavas de final (Amanda Lima e Alexia Nascimento)

10h - Judô feminino até 52kg - oitavas de final (Larissa Pimenta)

10h - Judô feminino até 57kg - oitavas de final (Rafaela Silva)

10h - Judô masculino até 60kg - quartas de final

10h - Judô masculino até 66kg - quartas de final

10h - Judô feminino até 48kg - quartas de final

10h - Judô feminino até 52kg - quartas de final

10h - Judô feminino até 57kg - quartas de final

11h - Judô masculino até 60kg - semifinal

11h - Judô masculino até 66kg - semifinal

11h - Judô feminino até 48kg - semifinal

11h - Judô feminino até 52kg - semifinal

11h - Judô feminino até 57kg - semifinal

11h - Judô masculino até 60kg - repescagem

11h - Judô masculino até 66kg - repescagem

11h - Judô feminino até 48kg - repescagem

11h - Judô feminino até 52kg - repescagem

11h - Judô feminino até 57kg - repescagem

15h - Judô masculino até 60kg - disputa do bronze

15h - Judô masculino até 66kg - disputa do bronze

15h - Judô feminino até 48kg - disputa do bronze

15h - Judô feminino até 52kg - disputa do bronze

15h - Judô feminino até 57kg - disputa do bronze

15h - Judô masculino até 60kg - final

15h - Judô masculino até 66kg - final

15h - Judô feminino até 48kg - final

15h - Judô feminino até 52kg - final

15h - Judô feminino até 57kg - final

Vela

13h - 49er - regata de abertura (Marco Grael/Gabriel Simões)

13h - Fórmula Kite masculina - regata de abertura (Bruno Lobo)

13h - Dinghy ILCA 7 - regata de abertura (Bruno Fontes)

13h - iQFoil masculino - regata de abertura (Mateus Isaac)

13h05 - IQFoil feminina - regata de abertura (Bruna Martinelli)

13h07 - 49er FX - regata de abertura (Martine Grael/Kahena Kunze)

13h07 - Dinghy ILCA 6 - regata de abertura

13h10 - Fórmula Kite feminina - regata de abertura (Maria do Socorro Reis)

15h22 - Sunfish feminino - regata de abertura

Tênis