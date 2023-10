Agenda do dia do Pan 29/10: Laura Pigossi disputa ouro no tênis; judocas buscam pódio

Laura Pigossi disputa a medalha de ouro do simples feminino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Neste domingo, 29, a tenista enfrenta a argentina Lourdes Carlé, enquanto mais judocas brasileiros estreiam na competição em busca do pódio.

Atletas do Brasil ainda atuarão em outras modalidades como atletismo, futebol e vela. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

Veja a programação do dia no Pan:

Tenista Laura Pigossi disputa ouro no simples feminino em Santiago. Foto: Raul Arboleda/AFP

Atletismo

7h - Marcha atlética - feminino: 20 km – final (Gabriela Muniz e Viviane Lyra)

9h30 - Marcha atlética - masculino: 20 km – final (Caio Bonfim e Matheus Correa)

Basquete

17h - Chave feminina - disputa do bronze: Argentina x Cuba

20h - Chave feminina - final: Brasil x Colômbia

Canoagem slalom

9h30 - C1 masculino - semifinal (Kauã da Silva)

9h52 - C1 feminino - semifinal (Ana Sátila)

10h15 - K1 masculino - semifinal (Pedro Gonçalves)

10h37 - K1 feminino - semifinal (Omira Estácia)

11h - C1 masculino - final

11h20 - C1 feminino - final

11h40 - K1 masculino - final

12h - K1 masculino - final

14h30 - K1 cross masculino - Semifinal 1

14h36 - K1 cross masculino - Semifinal 2 (Guilherme Mapelli)

14h42 - K1 cross feminino - Semifinal 1 (Ana Sátila)

14h48 - K1 cross feminino - Semifinal 2

15h50 - K1 cross masculino - final

15h55 - K1 cross feminino - final

Ciclismo de estrada

9h - Resistência feminino - final (Ana Vitoria Magalhães e Ana Paula Polegatch)

13h - Resistência masculino - final (Nicolas Sessler e Vinicius Rangel)

Hipismo

12h - Saltos individual (Rafael Losano, Marcio Appel, Carlos Parro e Ruy Fonseca)

12h -Saltos por equipes (Rafael Losano, Marcio Appel, Carlos Parro e Ruy Fonseca)

Hóquei sobre a grama

9h30 - Chave masculina - Grupo B: Canadá x Trindade e Tobago

11h30 - Chave masculina - Grupo A: Argentina x Peru

17h30 - Chave masculina - Grupo B: Brasil x Estados Unidos

19h30 - Chave masculina - Grupo A: México x Chile

Futebol

13h - Futebol masculino: Uruguai x México

15h - Futebol masculino: Brasil x Honduras

18h - Futebol masculino: Colômbia x Estados Unidos

20h - Futebol masculino: Chile x República Dominicana

Handebol

10h - Chave feminina - disputa do sétimo lugar: Canadá x Uruguai

12h30 - Chave feminina - disputa do quinto lugar: Cuba x Porto Rico

17h - Chave feminina - disputa do bronze: Chile x Paraguai

19h30 - Chave feminina - final: Brasil x Argentina

Judô

10h - Judô feminino até 63kg - oitavas de final (Ketleyn Quadros)

10h - Judô masculino até 73kg - oitavas de final (Daniel Cargnin e Gabriel Lira)

10h - Judô feminino até 70kg - oitavas de final (Luana Carvalho e Aléxia Castilhos)

10h - Judô masculino até 81kg - oitavas de final (Guilherme Schimidt)

10h - Judô masculino até 73kg - quartas de final

10h - Judô masculino até 81kg - quartas de final

10h - Judô feminino até 63kg - quartas de final

11h - Judô feminino até 70kg - quartas de final

11h - Judô masculino até 73kg - semifinal

11h - Judô masculino até 81kg - semifinal

11h - Judô feminino até 63kg - semifinal

11h - Judô feminino até 70kg - semifinal

11h - Judô feminino até 63kg - repescagem

12h - Judô masculino até 73kg - repescagem

12h - Judô masculino até 81kg - repescagem

12h - Judô feminino até 70kg - repescagem

15h - Judô masculino até 73kg- disputa do bronze

15h - Judô masculino até 81kg - disputa do bronze

15h - Judô feminino até 63kg - disputa do bronze

15h - Judô feminino até 70kg - disputa do bronze

15h - Judô masculino até 73kg - final

15h - Judô masculino até 81kg - final

15h - Judô feminino até 63kg - final

15h - Judô feminino até 70kg - final

Maratona aquática

9h - 10km feminino - final

14h30 - 10km masculino - final

Vela

13h - Nacra 17 - regata de abertura (Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino)

13h - Snipe - regata de abertura (Juliana Duque/Rafael Martins)

13h - Sunfish feminino - regata de abertura

13h05 - IQFoil masculino - regata de abertura (Mateus Isaac)

13h05 - IQFoil feminino - regata de abertura (Bruna Martinelli)

13h07 - Lightning - regata de abertura (Thomas Sumner/Ana Barbachan/Larissa Juk)

13h07 - Sunfish masculino - regata de abertura

15h15 - ILCA 6 - regata de abertura

15h22 - ILCA 7 - regata de abertura (Bruno Fontes)

Softbol

10h - Chave feminina - Grupo B: México x Venezuela

13h - Chave feminina - Grupo B: Cuba x Canadá

16h - Chave feminina - Grupo B: Chile x Estados Unidos

Tênis de mesa

10h - Duplas mistas - classificação (Vitor Ishiy/Bruna Takahashi)

10h40 - Duplas femininas - oitavas de final (Bruna Takahashi/Giulia Takahashi)

12h - Duplas mistas - oitavas de final

16h - Duplas masculinas - oitavas de final (Hugo Calderano/Vitor Ishiy)

17h30 - Duplas mistas - quartas de final

19h - Duplas femininas - quartas de final

19h45 - Duplas masculinas - quartas de final

Tênis