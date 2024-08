Agenda: confira os jogos de hoje, terça-feira, no futebol

A terça-feira, dia 6 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Nas Olimpíadas de Paris 2024, a seleção brasileira feminina encara a Espanha na semifinal do torneio. A grande dúvida é se Marta, expulsa no final da fase de grupos, jogará a partida. Ela foi suspensa por dois jogos, mas a CBF tenta reverter a decisão.

No outro confronto, Estados Unidos e Alemanha duelam por uma vaga na final. Já na Copa do Brasil, Vasco da Gama e Atlético-GO decidem qual clube avança para as quartas de final. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Futebol Feminino - Jogos Olímpicos

13h - Estados Unidos x Alemanha

16h - Brasil x Espanha

Copa do Brasil

21h45 - Vasco x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro Série B

21h - Ceará x Guarani

Amistosos