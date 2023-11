Alec Duarte, ex-editor de Esportes do Estadão, morre aos 54 anos

Morreu nesta sexta-feira, dia 3, aos 54 anos, o jornalista Alec da Silva Duarte, editor de Esportes do Estadão em 2011. Segundo informações de pessoas próximas, ele sofria de problemas cardíacos, havia realizado uma cirurgia de urgência há dois meses e ficou internado durante uma semana depois de passar mal.

Natural de Porto Alegre, Alec Duarte nasceu no dia 31 de outubro de 1969. Formado em Comunicação Social pela Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM), ele começou a carreira de repórter na década de 1990, no Diário do Grande ABC, onde trabalhou como editor de Política e Esportes de 1995 a 2000, quando saiu para ocupar o cargo de editor-executivo do jornal A Gazeta Esportiva.

Ex-editor de Esportes do Estadão, Alec Duarte morreu aos 54 anos. Foto: Reprodução/Linkedin/@alec-duarte

O primeiro trabalho de Alec no Grupo Estado foi como editor-assistente de Economia na Agência Estado. O jornalista voltou à reportagem cobrindo Esportes na Folha de S. Paulo, onde também ocupou o cargo de editor, migrando depois para a função de editor-assistente de Política no próprio jornal, onde ficou até 2011.

Alec voltou ao Estadão ainda no início da última década, atuando como editor de Esportes. Trabalhou ainda nos portais Terra e G1, e foi head digital no Corinthians e na Prefeitura de São Paulo. Ao longo da carreira, o jornalista se notabilizou pelo desenvolvimento da linguagem em publicações online, ministrando cursos sobre novas tecnologias na reportagem e trabalhando como coordenador de pós-graduação em Jornalismo Multimídia e Jornalismo Esportivo da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).