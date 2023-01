Aline Rocha faz história e é campeã mundial no esqui cross-country paralímpico

Aline Rocha fez história nos esportes paralímpicos de inverno nesta terça-feira. A brasileira de 31 anos se tornou campeã mundial no esqui cross-country.

Na prova de um quilômetro, a paranaense completou o circuito em 3min10s38 e subiu no lugar mais alto do pódio no Mundial da categoria, disputado em Ostersund, na Suécia. Completaram o pódio a norte-americana Kendall Gretsch (3min11s67) e a alemã Anja Wicker (3min13s35).

Outra brasileira na prova, Elena Souza terminou em nono lugar. Aline também subiu ao pódio no domingo. Na prova de 18 quilômetros, ela ficou com a medalha de bronze.

Quem também subiu ao pódio foi o rondoniense Cristian Ribera, de 20 anos. Na prova de um quilômetro, o brasileiro ficou no terceiro lugar com o tempo de 2min45s34. O ouro ficou com Yerbol Khamitov, do Cazaquistão (2min44s23), e a prata foi para o ucraniano Taras Rad (2min45s07).

Com a maior delegação da história do Mundial, a equipe brasileira é composta por cinco esquiadores e quatro técnicos. No próximo sábado, será disputada a prova de média distância. No domingo, é a vez do revezamento.