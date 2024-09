Piu conquista o bicampeonato dos 400 metros com barreiras da Diamond League

Completaram o pódio Abderrahman Samba, do Qatar, em segundo lugar, com 48s20, seguido por Rasmus Magi, da Estônia, que ficou com o terceiro lugar ao terminar a prova em 48s26.

Almir dos Santos, no salto triplo, foi outro brasileiro na disputa das finais da Diamond League. O triplista atingiu a marca de 16,79m, mas não conquistou medalha. O campeão foi o português Pedro Pichardo, com 17,33m, à frente do alemão Max Heb com 17,20m e de Fabrice Zango, de Burkina Faso, com 17,05m.