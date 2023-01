Ausência de campeões do mundo no velório de Pelé mostra que o Brasil só tem ídolos de barro

Ano novo, energia e esperança renovadas, aumento dos níveis de bom humor. Para quem observa e comenta o que ocorre no futebol, no entanto, é preciso muito humor para manter o humor bom. Sobretudo para quem olha com atenção para o comportamento dos nossos “ídolos”.

Edson Arantes do Nascimento, que emprestou corpo e alma para o maior futebolista de todos os tempos, para o sinônimo do futebol (do bom futebol), morreu. Com ele, morreu o corpo físico do imortal Pelé. Que, todo todo ídolo de verdade, teve uma despedida digna de rei.

Seu velório e o cortejo que depois o levou ao cemitério levaram cerca de 300 mil pessoas a Santos. Parentes, amigos, ex-companheiros dos tempos de futebol, torcedores, fãs, todo tipo de súdito. Menos os jogadores tetra e pentacampeões do mundo, que só o foram porque com Pelé o Brasil foi tri.

Pelé mereceu homenagens em Santos e no mundo inteiro; mas turma de 1994 e 2002 se omitiu

Esses ídolos de barro preferiram se omitir. Não se deram ao trabalho de ir à Vila Belmiro para dar um "último abraço" naquele que tanto os abraçou - e defendeu, muitas vezes contra a opinião da maioria. Preferiram a omissão. Alguns ainda enviaram coroa de flores. Mauro Silva, hoje cartola da Federação Paulista, se fez presente. O resto... agiu como resto.

Fosse uma festa ou evento da Fifa, muitos estariam lá com aquelas expressões características de bocós que se consideram importantes. Mas era um velório. Não importa se era do maior jogador de todos os tempos, não importa se era daquele que, de certa forma, abriu as portas para que ganhassem os milionários salários que ganham. Era um velório.

É evidente que agora vão apacerer várias justificativas. Compromissos profissionais, agenda, falta de voo, doença na família, dor de barriga...

Mas não há desculpa que justifique o fato de só um deles aparecer.

Em tempos de redes sociais, para esses ídolos de barros um post basta. Se por acaso aparecer um microfone de TV então, melhor ainda. Está feita a homenagem, são prestadas as condolências. E continuam suas vidonas - ou vidinhas, a depender do ponto de vista.

Jogadores não foram, treinadores também não. Nem os do Santos, nem os da seleção. Zagallo, se as condições de saíde permitissem, certamente iria. Tite, o último técnico da seleção brasileira, não deu o ar da graça. Devia ter mais o que fazer. Certamente preferiu estudar mais um pouquinho sobre Bélgica e Croácia.

Todos, porém, ou ao menos quem quiser, terão a chance de se redimir. Certamente Edson/Pelé terá uma missa de sétimo dia.