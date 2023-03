Convocação de Ramon indica o caminho que a seleção brasileira pretende seguir a partir de agora

Ramon Menezes está apenas de passagem pela seleção brasileira principal. Pelo menos a princípio. No entanto, ao fazer a convocação para mais um amistoso desimportante - marcado apenas para cumprir a data Fifa e render um bom punhado de dólares -, ele deu um alento àqueles que andam desiludidos com o escrete nacional depois de Tite levá-lo a dois tombos no primeiro obstáculo que tinha de pular nas duas últimas Copas do Mundo.

Claro que Ramon não agiu só por sua cabeça. Sua lista de 23 jogadores provavelmente seguiu diretrizes da nova administração da CBF, que tem consciência da necessidade de renovar a seleção e mudar a mentalidade, entre outras coisas. Os sinais dados, porém, são animadores.

Ramon olhou para os jogadores que atuam em clubes brasileiros, coisa que Tite, quando fazia, era a contragosto. Parecia que atuar no futebol nacional era um atestado de incompetência do atleta.

Ramon Menezes convocou nove caras novas para a seleção; bom caminho

Ramon deixou de fora queridinhos do antigo treinador - e não me refiro a Neymar, que não poderia mesmo ser convocado por estar contundido, mas que ainda tem como contribuir com a seleção desde que queira; nem a Thiago Silva, que já deu o que tinha de dar e além disso está contundido; nem a Daniel Alves, que no momento tem contrato de exclusividade com o time do presídio de Brians.

Mas chamou remanescentes da (já) era Tite que fazem por merecer a convocação.

Ou seja, está dentro quem merece, não quem faz parte da panelinha.

Continua após a publicidade

Foi salutar a convocação de cinco jogadores da seleção sub-20, que Ramon conhece bem, entre os nove marinheiros de primeira viagem.

E o treinador escolheu com critério. Um goleiro (Mycael), um lateral (o direito Arthur), um zagueiro (Robert Renan), um meio-campista (Andrey Santos) e um atacante (Vitor Roque).

Também se mostrou sensível à ótima nova geração de volantes, chamando André, João Gomes, Andrey - Danilo, que certa vez foi levado para passear na Ásia por Tite, certamente será lembrado mais à frente.

Mas golaço mesmo foi a convocação de Raphael Veiga, sonegada por Tite por pelo menos dois anos. Ramon fez justiça. Vai dar oportunidade ao meia. Ele pode até não vingar, mas pelo menos receberá sua chance.

O mesmo vale para Rony, bom jogador, mas no qual poucos apostavam, ou apostam, quando se fala em seleção. Está bem faz muito tempo, merece ser testado.

É fato que Ramon não deverá ficar no comando. Ainda assim, já deu o norte para a "nova" seleção. Que terá pela frente as Eliminatórias, a Copa América de 2024 e, talvez sob o comando de Ramon, a Olimpíada de Paris.

A lista dos convocados para o amistosos no Marrocos é um bom recomeço para a seleção.