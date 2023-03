Copa do Mundo: o lado bom da horrível decisão de inchar a disputa a partir de 2026

A decisão de aumentar de 32 para 48 o número de seleções participantes da Copa do Mundo a partir de 2026 foi política, uma forma de o presidente da Fifa, Gianni Infantino, não só manter como aumentar seu poder.

O argumento usado por ele, de aumentar a integração e o nível do futebol no mundo, de dar mais chances de países fora do continente europeu, é oportunista e furado. Não cola. O que ele quer mesmo é poder e dinheiro. Como, aliás, quiserem todos os seus antecessores.

Mas uma vez que o estrago foi feito, já que o aumento do número de participantes foi aprovado, uma das maneiras de se conviver com a nova realidade é olhar o copo meio cheio. Tentar perceber alguns aspectos positivos que, se não conseguem se contrapor à ameaça de queda de nível técnico, sobretudo na fase de grupos, e ao aumento do número de partidas (no total e para as seleções que chegarem à final), pelo menos pode amenizar o prejuízo.

Dona da bola, Fifa usa a Copa para ganhar poder e dinheiro, mas inchaço tem aspectos bons

A decisão tomada pelo Conselho da Fifa que está reunido em Ruanda, na África, de manter os grupos com 4 seleções é saudável. Com 3, como foi proposto inicialmente, o antifutebol com certeza seria beneficiado, uma vez que poderíamos ter seleções classificadas para o mata-mata com dois empates e até sem precisar fazer gols.

Bastaria apenas jogar para empatar e, caso não fizesse gol e terminasse empatada com outra, ou outras, só precisaria se dar bem num sorteio para chegar ao menos ao primeiro mata-mata.

A manutenção de 4 na chave incentiva a busca por vitória, que só se alcança fazendo gol. Por isso, estimula o jogo mais ofensivo - embora ao fim desta fase de grupos será possível aos 8 melhores terceiros colocados continuarem na festa, ao lado dos 24 que terminaram em primeiro e segundo.

Outro aspecto interessante é que, mesmo com a Fifa inchando a Copa, os deuses da bola ainda devem nos proteger de ter de engolir um Butão x Ilhas Faroe num Mundial.

Isso apesar do risco de se ter como representante da América do Sul, que vai classificar quase todos os participantes das suas Eliminatórias, uma Venezuela ou uma Bolívia - que infelizmente nada acrescentam.

Porém, com 48 seleções não deve haver risco de faltar uma Itália, como ocorreu nos dois últimos Mundial. É um aspecto bastante positivo.

Mas o melhor de tudo é que reduz bastante a chance de um grande jogador passar a carreira sem participar de uma Copa do Mundo. Já pensou se Haaland passasse a carreira sem disputar uma Copa?

A possibilidade ainda existe, posto que a seleção da Noruega é ele e mais quaisquer outros 10 jogadores. Mas fica menor a partir de agora. O inchaço patrocinado pela Fifa tem isso de bom.