Flamengo: Vítor Pereira tem culpa, mas fracasso também é reflexo da soberba dos cartolas

Vítor Pereira é o principal Judas no momento no futebol brasileiro. Apanha dia sim, outro também. Nem precisa de o Flamengo entrar em campo. Também, quando entra é uma decepção atrás da outra.

Para piorar, o badalado time da Nação acostumou-se a perder decisões. Foram três vices em pouco mais de dois meses. E no Mundial em que dirigentes e jogadores irresponsavelmente "ameaçaram" o Real Madrid, o Flamengo nem à final chegou.

Resultado: o português, odiado pelos corintianos e malvisto pelos torcedores dos outros times por causa da mal contada história da sogra, vê a oposição ao seu trabalho crescer entre os rubro-negros - com ou sem microfone e/ou bloquinho na mão - crescer a cada paulada que a equipe leva.

Vítor Pereira tem o trabalho bastante questionado; técnico está no meio de sequência de equívocos

Começa a beirar o insuportável. O insustentável.

Mas será Vítor Pereira o maior culpado pelas sucessivas pancadas que o Flamengo anda tomando?

Claro que ele tem boa parcela de culpa. Ainda não conseguiu dar um padrão mínimo de jogo ao time. Vive trocando a maneira de jogar. Muda jogadores toda hora. Tira outros de sua posição sem aparentemente haver uma lógica...

Continua após a publicidade

No entanto, o treinador também é vítima do mar revolto em que a diretoria do clube, capitaneada pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice de futebol Marcos Braz, meteu o Flamengo. Trocadores contumazes de técnicos, não resistiram à tentação de trazer Vítor Pereira para o lugar de Dorival Junior, embora este tenha conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil.

O problema não foi a troca, posto de Dorival jamais contou com a confiança da dupla - que já o havia demitido antes e que o trouxe novamente no ano passado com tapa-buraco, acreditando no forte potencial do elenco para resolver as coisas.

Além disso, Dorival se estrepou no segundo jogo da final da Copa do Brasil, quando ficou sem ação diante da maneira como Vítor Pereira montou o Corinthians e por pouco não viu a taça escapar. E mesmo na decisão da Libertadores, o time pouco fez para bater o Athletico-PR.

O problema foi o 'timing'. Trocar treinador quando o time tem tantas decisões para fazer em pouco tempo é um risco. Mal ou bem, com Dorival o time tinha uma maneira de jogar, e os jogadores estavam acostumados com ele e seus métodos. E isso poderia ter peso nas finais de fevereiro e março.

A diretoria do Flamengo resolveu correr o risco de mudar. Se deu mal e tem de ser cobrada por isso, e não preservada por questões políticas ou puxasaquismo.

Até porque cometeu outro erro gravíssimo, talvez mais do que a troca de treinador: dar dois meses de férias aos jogadores às vésperas de disputa de títulos e maratona de partidas.

A consequência é que os jogadores do Flamengo estão visivelmente mal em termos físicos. Antes da metade do segundo tempo das partidas, eles já estão extenuados, sem reflexo e poder de reagir nos lances. Praticamente todos, e não só aqueles que vivem às voltas com contusões, como Arrascaeta, Até os garotos têm sofrido fisicamente.

Continua após a publicidade

Com isso, jogos seguidos, treinador com métodos e personalidade diferentes do que os jogadores estavam acostumados, novas propostas táticas (estas ainda bastante nebulosas), era boa possibilidade de o time não andar. E não andou.

E agora? O que fazer? E se perder o Campeonato Carioca? Trocar de treinador outra vez? Essa é a opção mais fácil, e os dirigentes adoram usá-la.

Talvez, nesta altura, não seja a melhor opção. E como o Flamengo tem claramente deficiências em seu milionário elenco, o melhor caminho poderá ser trocar a soberba pela humildade (ou pelo menos pela realidade) e fazer novas e boas contratações, além de mandar embora meia dúzia de ultrapassados medalhões.

Além de finalmente entender que 2019 ficou no passado.