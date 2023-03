Libertadores não tem grupo da morte e favoritos às vagas nas oitavas são claros

A Copa Libertadores deste ano já começou mal para aqueles que gostam de definir o futebol por meio de rótulos. É que o sorteio não indicou nenhum grupo da morte, condição que para muitos é obrigatória quando se trata de competições em que os clubes são divididos em chaves.

Desta vez, porém, o máximo que se tem são grupos um pouco mais complicados, e não necessariamente pela qualidade dos times. São mais "difíceis" por questões como altitude e viagens longas.

Mas praticamente todos os grupos têm os candidatos a se classificar às oitavas de final bem definidos. O favorito às vagas que ficar na primeira fase será mais por incompetência do que por méritos do clube que vier surpreendê-lo.

Sorteio da Libertadores reservou uma caminhada tranquila para todos os brasileiros

No Grupo A, o Flamengo certamente vai nadar de braçada. Nem mesmo o Racing deve impor grande dificuldade - talvez no jogo de lá. Aucas e Ñublense, os praticamente desconhecidos equatoriano e chileno, apenas farão número.

No B, o Internacional é favorito contra o Nacional uruguaio, o venezuelano Metropolitanos e o colombiano Independiente Medellín. Aí, talvez apareça rara disputa pelo segundo lugar, entre Independiente, que deve ficar com a vaga, e Nacional. Mas o Colorado tem a dele garantida.

O Palmeiras, a rigor, só terá trabalho no Grupo C na estreia. Isso porque irá encarar os 3.60o de La Paz para jogar com o Bolívar. De resto, terá navegação tranquila contra Cerro e Barcelona. É só se aplicar como normalmente o faz.

Continua após a publicidade

O Fluminense pode até ser superado pelo tradicional, e atualmente bom time, River Plate no Grupo D. Mas ambos têm tudo para deixar The Strongest e Sporting Cristal para trás. O perigo aí não é nem perder para os bolivianos na altitude, e sim bobear contra os peruanos, o que poderia colocar o segundo lugar na chave em risco. Mas dá para Flu e River passarem com relativa tranquilidade.

O Corinthians é candidato ao segundo lugar no Grupo E, pois o Independiente del Valle é time (bem) melhor. Mas tem bola suficiente para bater o uruguaio Liverpool e o Argentinos Juniors.

O Grupo F, um dos dois sem brasileiros, vai com quase toda certeza classificar Boca Juniors e Colo Colo e deixar Monagas (Venezuela) e Deportivo Pereira (Colômbia) pelo caminho.

No H, Athletico-PR e Atlético-MG deverão ser os donos das vagas. Pode ser que o Libertad dê algum trabalho, mas só roubará o lugar de um dos brasileiros se este for incompetente. O Alianza Lima fará figuração.

Por fim, o Grupo G tem como favoritos Olimpia e Atlético Nacional. Melgar, do Peru, e Patronato, da Argentina, farão seis jogos e voltarão para casa.

Fazia tempo que o sorteio da Libertadores não deixava a disputa da chave de grupos tão clara, praticamente definida. Resta aos clubes favoritos fazerem sua parte, o que não parece difícil.